Colombia confirmó ruta de vuelos entre Bogotá y Caracas: Esto es lo que debes saber

La administración Maduro autorizó que la aerolínea venezolana Laser haga vuelos hacia Colombia, según el embajador colombiano Armando Benedetti. En consecuencia, habrá rutas que conecten Caracas y Maracaibo con Bogotá.

Benedetti informó en sus redes sociales sobre la medida. En tal sentido, precisó que las autoridades colombianas autorizaron a Laser a volar hacia Bogotá con siete frecuencias semanales.

“Queda habilitada la aerolínea venezolana Laser para hacer la ruta Caracas - Bogotá y Maracaibo - Bogotá. Se activa el transporte aéreo. Siete frecuencias semanales, nos informa el gobierno venezolano”, dijo Benedetti.

Hasta el momento, Láser no se ha pronunciado respecto a la medida y no ha confirmado la autorización. Asimismo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) no ha brindado detalles y no ha confirmado la medida.

MADURO QUERÍA A CONVIASA

Tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, se inició un restablecimiento de relaciones con la administración Maduro. Por tanto, ocurrió una reapertura fronteriza, intercambiaron embajadores y se acercaron los contactos.

Una de las primeras medidas fue el restablecimiento de vuelos comerciales entre Bogotá y Caracas. Sin embargo, el Gobierno de Petro no autorizó a la aerolínea Conviasa y el Palacio de Miraflores paralizó la reconexión aérea.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAVISMO SOLICITÓ A WINGO SUSPENDER VUELOS CARACAS - BOGOTÁ QUE INICIARÍAN EL 4-OCT

El ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, afirmó que Maduro “insistió” que sea Conviasa una de las aerolíneas que conectara ambos países. Igualmente, Bogotá no ha brindado la autorización a la aerolínea estatal de Venezuela.