Comisión Nacional de Primaria abre lapso de impugnaciones y reclamos para votantes en el exterior hasta el 21Jul

La Comisión Nacional de Primaria (CNP) abrió este sábado 15 de julio el lapso para que los venezolanos en el exterior que no pudieron superar el proceso de inscripción hagan sus reclamos. Así, podrán votar presencialmente el 22 octubre.

Bajo este procedimiento, el cual se extenderá hasta el próximo 21 de julio, los connacionales también podrán impugnar en caso de que la dirección de su residencia haya sido actualizada erróneamente.

Para realizar este proceso, los usuarios deberán introducir su reclamo en la misma aplicación web que se usó las actualizaciones http://primariaexteriorve.com. Contarán con siete días continuos para ello.

Según una nota de prensa, el CNP modificó dicha herramienta virtual para atender exclusivamente reclamos e impugnaciones. Expertos de la comisión evaluarán las solicitudes tras recibir los reclamos.

BALANCE DE CIERRE POSITIVO

Por otra parte, la Comisión Nacional de Primaria y la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior detallaron sobre el alcance de 311.324 ciudadanos venezolanos en el exterior, los cuales fueron validados exitosamente. De esta forma, ya están listos para participar en la primaria de oposición en una de las 81 ciudades dispuestas para el proceso.

Por el contrario, no se concretó la validación de identidad de 40.745 personas. Asimismo, un solo caso quedó en plena cola de validación debido a que la IA no pudo procesarlo. Igualmente, 122.024 personas no completaron el proceso.

En este último punto, quienes dieron inicio al procedimiento de actualización, pero no lo concluyeron exitosamente, pueden hacer un reclamo para ser incluidos. Solo deben ingresar a http://primariaexteriorve.com. Desde allí, deberán consultar el estatus de su solicitud y realizar los pasos correspondientes por el sistema.

EEUU es el país con mayor número de actualizaciones válidas de venezolanos con un total 64.834 registros exitosos. Chile, por su parte, la nación latinoamericana con más ingresos válidos con 63.684. En Europa, entre tanto, España fue el país como más actualizaciones válidas con 34.970.