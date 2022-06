Consulta, inclusión y apoyo del CNE: Las polémicas declaraciones de Capriles sobre las primarias de la oposición

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski; pidió este 6 de junio que las primarias de la oposición sean lo más abiertas posibles.

En una rueda de prensa con medios nacionales internacionales, aseguró que "todo el que quiera participar tiene que tener el derecho... Porque al final el que decide es el venezolano".

Indicó que no está de acuerdo con un proceso excluyente, porque eso no permitirá una alternancia en las presidenciales: "Y la unidad no es un fin sino un medio para lograr el cambio. Entonces, mientras menos cogollos, las primarias serán más fuertes".

Capriles además compartió su postura sobre algunos aspectos de la consulta y recalcó que esta debe realizarse a finales del próximo año o a comienzos del 2024.

LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE CAPRILES SOBRE PRIMARIAS DE LA OPOSICIÓN.

"Dos años y medio son un maratón. ¿Hablar de primarias en este momento es lo que la gente quiere en la calle? Cero. ¿Se va a convertir esto en otro mantra, que ahora la solución del problema son unas primarias? Cuidado si tenemos una vocación con el fracaso", afirmó.

Por otro lado, destacó que aunque la organización quedaría en manos de la sociedad civil, la oposición podría contar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"El CNE presta el apoyo técnico. Cuando yo gané la primarias había una junta de primarias, esa junta fue al CNE y pidió el apoyo. Entonces esas primarias no las organiza el CNE", explicó.

Por otro lado, sostuvo que los candidatos a batirse en las elecciones, deben tratar primero los temas que afectan a los venezolanos actualmente, reseñó El Nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉN ES EL POLÍTICO CON MÁS RESPALDO EN VENEZUELA? LA INESPERADA RESPUESTA DE LUIS VICENTE LEÓN

"En Venezuela no hay nadie que tenga mayoría, este no es el país de antes, para que eso ocurra tiene que ser la suma de varias minorías. Nadie puede hablar por el país ni en nombre de la oposición", comentó.

Finalmente, advirtió que la estrategia de Nicolás Maduro sobre el 1x10 forma parte de su campaña electoral: "Él no está en desgaste, está en ventaja porque empezó dos años antes y con los recursos del Estado".