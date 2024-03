Corina Yoris denunció que oposición no puede inscribir candidato y envió un claro mensaje a Maduro

La candidata presidencial por parte de la oposición, Corina Yoris, denunció que el chavismo ha impedido cualquier posibilidad para que la Unidad inscriba a un candidato para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Hoy no solamente se impide inscribir el nombre de Corina Yoris, sino que se impide usar las tarjetas para hacerlo. Hemos agotado todas las vías para hacerlo. Nosotros hemos hecho todos los intentos para introducir los datos de la MUD y UNT, pero el sistema está completamente cerrado», dijo en rueda de prensa.

En este sentido, hizo énfasis que no se trata de una inhabilitación del CNE en su contra. El ente electoral bloqueó directamente el acceso de los partidos de oposición al sistema, por lo que, se les hace imposible inscribir a ningún candidato.

«Hemos tratado de ir personalmente a entregar la carta donde solicitamos una prórroga y no hemos podido porque los accesos al CNE están tomados», acotó.

Asimismo, resaltó que el chavismo no tiene ninguna excusa para inhabilitarla y hasta ahora no han podido hacerlo.

«Yo no tengo mancha alguna encima. Yo no puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto. Soy venezolana, yo nací en Caracas. Nadie puede negar mi venezolanidad. Yo en este momento estoy representando a la unidad perfecta y no voy a caer en provocaciones. Defendemos el derecho de todo un país a ejercer su deseo de cambio. Si no me puedo inscribir se queda todo el país sin opción», adelantó.

🔵 Corina Yoris: Yo no soy la sustituta de María Corina Machado, estoy representándola en una elección, y seguiremos luchando por su habilitación. 🗣 «Estoy representando la unidad en los partidos políticos. Soy la candidata, soy yo quien debe defenderla». 📌 VPITV pic.twitter.com/SUL3YlgKd5 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 25, 2024

¿PUEDE LA OPOSICIÓN INSCRIBIR A OTRO CANDIDATO?

Al ser consultada si la oposición ha manejado la posibilidad de inscribir a otro candidato, Yoris reiteró que es imposible, ya que el CNE no la bloqueó a ella, sino que restringió directamente el acceso de los partidos políticos al sistema.

«No es Corina Yoris, las tarjetas no son aceptadas por el sistema. Esto es un problema que no tiene que ver con el nombre de Corina Yoris, sino cualquiera que se está inscribiendo», aclaró.

🔵 Corina Yoris denunció que no tiene acceso al sistema del CNE para postular su candidatura presidencial. 🗣️ «Hemos tratado de enviar un documento ante el CNE para solicitar la prórroga y no hemos podido llegar a la sede porque la ciudad está tomada». 📌 Vente Venezuela. pic.twitter.com/89FxIxhhEc — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 25, 2024

EL MENSAJE A MADURO

Además, hizo un llamado a Nicolás Maduro a que respete la Constitución y el derecho a elegir de todos los venezolanos.

«Usted se la pasa hablando de la Constitución, respete los derechos. Si la Constitución establece unos derechos, entonces él, que está representando, haciendo el papel del presidente, tiene que respetar la Constitución. Él es que está irrespetando la Constitución, no nosotros. Nosotros representamos un porcentaje importante que quiere un cambio», sentenció.

🔵 Corina Yoris a Maduro: Usted se la pasa hablando de la Constitución, respete la Constitución y respéteme mis derechos. 🗣️ «Nosotros estamos en una unidad perfecta nunca vista en Venezuela». 📌 VPITV pic.twitter.com/aWYKy0A4ts — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 25, 2024

«ESTAMOS CAMINANDO A UNA TRANSICIÓN»

Durante este domingo, la candidata presidencial por la oposición también ofreció una entrevista para el medio La Gran Aldea donde envió un mensaje de esperanza y confianza a todos los venezolanos.

«No han podido inhabilitarme, han sacado uno que otro tuit fuerte que yo había escrito hace cuatro, cinco o diez años, que a veces hasta risa me da leer. Eso es lo poco que pueden haber conseguido, no, encuentran qué decirme y, entonces, obstaculizan«, señaló.

Asimismo, transmitió un mensaje de reconciliación y de encontrarse los unos con los otros. «Nosotros estamos caminando a una transición, escogimos una vía electoral y el haberme escogido a mí fue aceptado por unanimidad y de consulta con toda la Plataforma y los partidos», aseveró.

Yoris afirmó que el chavismo está apostando a que se dé una ruptura en la oposición. No obstante, afirmó que desde su elección por parte de María Corina Machado ha recibido un apoyo total de parte de los opositores.

CORINA YORIS: NO HAY MIEDO DE ENFRENTAR AL CHAVISMO

Corina Yoris tiene a sus hijos fuera del país, por lo que admite que no tiene ningún tipo de miedo para enfrentar al chavismo.

«Te estoy siendo muy sincera. Tú me puedes decir que hay que tener precaución, pero de verdad, no he desarrollado ese sentimiento hasta este momento. No sé si es porque me han arropado las emociones de otra índole, las entrevistas, las llamadas, el cariño. Cuando tú recibes este tipo de mensajes, tú sabes que estás haciendo lo correcto», admitió.

Para finalizar, ratificó el papel de María Corina Machado como líder de la oposición y adelantó que pronto recorrerán algunos estados del país juntas.

«Sí. Las tendremos que dosificar, no sé si esa sea la palabra adecuada. Tenemos que tener conciencia de que hay algunas cosas que María Corina puede hacer, y que yo no debo hacer. Pasarme cinco días en una gira puede ser excesivo, pero nosotros tenemos planteado hacer giras juntas», expresó.

«Yo acepté sin ponerle ningún tipo de condición, y bueno, estoy ahora en el cráter del volcán en medio de la erupción», resaltó Corina Yoris.

Hasta el momento y a falta de menos de 24 horas para que cierre el proceso de postulaciones, el CNE no ha permitido a la oposición inscribir a ningún candidato. Además, el organismo electoral o voceros del chavismo ni siquiera se han pronunciado o justificado del por qué de esta decisión. Para este lunes tocaría habilitarse el sistema para Un Nuevo Tiempo, partido de Manuel Rosales, que no ha recibido ningún tipo de inhabilitación o sanción por parte del chavismo.