Crisis económica en el país: Estiman una inflación de 4.000 % para este año

El socio-director de Datanálisis, José Antonio Gil Yepes, explicó que la recuperación económica, iniciada en 2022, se contrajo debido a medidas tomadas desde el propio Gobierno de Nicolás Maduro. El experto aseguró que el principal problema del país por lejos es la inflación.

En este sentido, recordó que en el primer trimestre de 2022 Venezuela tuvo una recuperación importante. No obstante, para el resto del año, la tendencia no terminó siendo positiva.

Gil Yepes señaló que en plena recuperación de la economía anunciaron el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), lo que mermó la tendencia positiva que se estaba dando en Venezuela.

«El IGTF en realidad no es para grandes transacciones, sino para cualquier transacción y usted tiene que pagar un 3 % adicional en cada movimiento de un eslabón productivo, lo cual termina produciendo una inflación adicional», indicó.

«Segundo, viene la generalización de los aumentos de impuesto, de los precios de los bienes de Estado, las tarifas por servicio. Todo esto viene alimentando la inflación», agregó en entrevista con Román Lozinski.

Como resultado, las estimaciones de inflación para 2023 pasaron de casi 200 % hasta 4000 % en la actualidad. «Eso puede cambiar, pero de momento no hay medidas», añadió.

HAY MÁS RECHAZO QUE APROBACIÓN

Por otro lado, señaló que en Venezuela se está dando un fenómeno que ya los ciudadanos no esperan nada de los dirigentes políticos.

«Alrededor del 70 % de los venezolanos no se identifican con ningún líder político. Además, todos los dirigentes políticos tienen más niveles de rechazo que de aprobación en el país. En la medida en que el Gobierno se ha desinflado, en la oposición hay desunión. Pero la gente no dice que es de algún partido de oposición porque no están planteando soluciones concretas y lo que están dedicados es a un pleito», indicó.

Como resultado, sostuvo que cada uno está intentando arreglárselas como pueda en medio del caos que vive el país.

«Los venezolanos han vuelto al modelo que se implementaba en el país hace 500 años cuando el rey de España era el líder autoritario en el país. El que está arriba pone las reglas del juego, y yo veo como me las arreglo», concluyó.