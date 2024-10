¿Cuándo recibirán los pensionados el primer mes de aguinaldos? Lo que debes saber

En el marco del adelanto de la Navidad decretado por Nicolás Maduro, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que este lunes, 21 de octubre, pagará un mes de aguinaldo a los pensionados.

El organismo acompañó este anuncio con la noticia de que también pagarán la pensión correspondiente al mes de noviembre.

En este sentido, recordaron que estos pagos serán abonados directamente a las cuentas de los beneficiarios. «Les invitamos a hacer uso de la banca electrónica», indicó.

Los pensionados y jubilados recibirán un total de 260 bolívares, dado que el salario mínimo establecido por el gobierno de Nicolás Maduro el 15 de marzo de 2022 es de 130 bolívares.

Según el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar en el mercado oficial para este lunes es de 39,16 bolívares. Con esta tasa de cambio, el monto total para pensionados y jubilados es equivalente a 6,6 dólares.

«Se armó un limpio. Con eso resolveré para un combo de canillas y seis huevos, La alegría me embarga. Gracias Nicolás, el corazón no te cabe en el pecho de lo bueno y justo que has sido con los pensionados y jubilados. Que Dios te pague igual», comentó uno de los beneficiarios en redes sociales.

Mientras tanto, otros se quejaron del incumplimiento de pagos, ya qué a pesar de que Nicolás Maduro adelantó la Navidad por tres meses, recién apenas están recibiendo el primer pago. «Qué vergüenza, y aparte varios años que dicen van a pagar tres meses y solo pagan dos meses».

Una vez liberado el pago, se procederá a entregar el Bono Contra La Guerra Económica a través del Sistema Patria para los pensionados.