¿De cuánto debería ser el salario mínimo? Esto dicen expertos

Jose Antonio Gil Yepes, director de Datanálisis, y el economista Luis Oliveros reiteraron que el salario mínimo de 130 bolívares no es suficiente para cumplir las necesidades básicas. Por tanto, indicaron que el sueldo debería estar cerca de los 400 dólares.

Oliveros señaló que el sueldo mínimo tendría que permitir adquirir la Canasta Básica Alimentaria. Sin embargo, a esto hay que sumar otros gastos importantes, como vivienda, ropa y servicios.

“La canasta alimentaria está cerca de los 400 dólares”, expuso Oliveros. “Una familia debería ganar en conjunto más de 1000 dólares porque a eso se le debe sumar la luz, el agua, internet, alquiler”, acotó el economista.

Por su parte, Yepes reiteró que el sueldo debería ser más alto. “Si los venezolanos tuvieran que sobrevivir con el salario mínimo sería imposible, hay formas que compensan, pero de manera muy limitada”, añadió.

¿POR QUÉ NO SUBE EL SALARIO?

Aunque Yepes y Oliveros consideraron que el necesario un aumento de salario, reconocieron que actualmente no es posible. “Es una economía que no puede pagar esa cantidad de dinero, porque el estado no tiene la capacidad”, expuso el economista.

“El salario venezolano debería estar sobre los 400$, pero esa meta es imposible de alcanzar con las consecuencias que han tenido las políticas públicas en el deterioro de la economía venezolana”, sostuvo Yepes en una entrevista para Unión Radio.

De igual forma, las empresas no cuentan con la capacidad de incrementar los salarios. “Al sector privado le encantaría poder pagar más, pero el consumo actual no les da para afrontar un aumento de salario mínimo alto en caso de que se diera”, agregó.

Encuestas de Datanálisis expusieron que la mayoría no puede cubrir todas sus necesidades con sus sueldos. “El CLAP y los diferentes tipos de subsidios son uno de los que compensan a los venezolanos que ganan salario mínimo”, concluyó.