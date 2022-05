De forma inmediata: Transportistas exigieron aumento del pasaje a nivel nacional

El gremio de transportistas planteó el pasado 26 de mayo la necesidad de realizar un ajuste a las tarifas del pasaje en toda Venezuela.

En un encuentro que reunió a conductores de 17 estados, se acordó solicitar un incremento de 0.6 dólares por viaje, lo equivalente a 3 bolívares.

José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte, resaltó que de acuerdo a la normativa vigente, en el primer trimestre del año debió realizarse un ajuste del pasaje. Sin embargo, esta resolución no se llevó a cabo.

TRANSPORTISTAS EXIGEN AUMENTO DEL PASAJE A NIVEL NACIONAL

"Estamos pidiendo que se publique en gaceta un ajuste que debe realizarse este año de acuerdo a la Ley de Transporte Terrestre, que establece que en el primer trimestre del año debe revisarse y ajustarse la tarifa", indicó en una entrevista a Unión Radio.

El representante destacó que durante la asamblea también se debatieron otros puntos importantes como los problemas para surtir combustible, al igual que la operatividad de las unidades.

Trocel resaltó que actualmente muchos transportistas solo pueden cargar gasoil una vez por semana, lo que limita directamente su trabajo y capacidad de brindar servicio a los pasajeros.

La solicitud es que se respeten los acuerdos que han sido alcanzados hasta el momento, donde se establece la exclusividad de algunas estaciones de servicio para el transporte público. Además de esto, tiene que llegar el combustible diariamente a las 54 estaciones de servicio de todo el país dispuestas para ello", exigió.

Del igual forma, admitió que sus compañeros están conscientes de que no están prestando el servicio adecuado, pues las dificultades no dependen de ellos. Agregó que en el caso de los conductores que no pueden surtir con regularidad, su situación es de emergencia humanitaria.

RUTAS NO SUPERVISADAS

En medio de la entrevista, el líder gremial recordó que otro de los puntos conversados fue la necesidad de mayor vigilancia por parte de las autoridades a las unidades de transporte público que operan al margen de la ley.

Trocel advirtió que actualmente existe un descontrol en ese sentido, lo que facilita que otros conductores que no cuentan con la permisología cubran las rutas de manera ilegal.

Esto impacta directamente en la capacidad de las líneas para generar ingresos, ya que cuentan con menor cantidad de pasajeros, resaltó Unión Radio.

"Estamos pidiendo que eso se revise y se detenga porque la situación es grave. Hay una anarquía y un desorden en el transporte público debido a la gran cantidad de permisos de ruta que hay sin ninguno de los requisitos que se necesitan", comentó.

Por último, el presidente de Frente Unido de Transporte se pronunció sobre el sistema VeTicket y aseguró que sus colegas ven muy poco factible que pueda llevar a concretarse en las circunstancias que plantearon las autoridades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿ESPÍAS EN LOS HOSPITALES PARA ACABAR CON LAS "MAFIAS"? ESTO FUE LO QUE DIJO MADURO

Cuestionó que se contemple la posibilidad de que los transportistas cobren el pasaje por vía electrónica, tomando en cuenta los altos índices de inseguridad que existen en todo el territorio nacional.

"¿Usted se imagina en el barrio de Petare a las 6:00 am los usuarios pagando el pasaje con sus teléfonos inteligentes? A nosotros nos parece que eso va en contrasentido con lo que es la realidad del país", concluyó.