﻿ Delsa Solórzano habló del video en La Victoria y aclaró como se lleva con María Corina

La dirigente política, Delsa Solórzano, desmintió los rumores sobre una supuesta mala relación con la líder opositora María Corina Machado.

La fundadora de Encuentro Ciudadano realizó la aclaratoria luego de que se viralizara un video en el que supuestamente Machado le hace un desplante en plena tarima.

«Por Dios, no tienen nada más que hacer. No pasó nada, alguien me estaba llamando y yo no escuchaba. Ella me hace señas de que me estaban llamando y ya está. Por cierto, gracias a la persona que logró montarse en el camión, se encaramó y me regaló un rosario muy bonito», señaló Solórzano en entrevista con Shirley Varnagy

«La señora gritaba mi nombre repetidamente y yo no la oía con la emoción y María Corina me hizo señas de que me estaban llamando y ya», prosiguió.

En este sentido, señaló que todos estos rumores parten de que ambas son mujeres.

«Ahora como por la campaña estamos juntos todo el tiempo, ahora no es que no son amigas, sino que no se quieren. Qué misoginia tan grande hay aquí. Si fueran dos hombres nadie se preguntaría si son amigos o no son amigos, pero como somos mujeres ellos piensan que nosotros vivimos en un chisme», aseveró.

APOYO POPULAR A EDMUNGO GONZÁLEZ

Durante la entrevista Delsa Solórzano también destacó el gran apoyo popular que han tenido en todos los lugares en los que se han trasladado.

«Sabemos que vienen más obstáculos. Pero al final del día nosotros contamos con la gente. Yo llegué a la Victoria el sábado muy temprano y es una cosa tan mágica, aquel gentío que sale a la calle a saludar y expresar apoyo», señaló.

Para Solorzano ya inició un proceso de cambio que no se detendrá.

«Eso no hay manera de detenerlo, cuando tu ves aquellas concentraciones. Es impresionante la voluntad de cambio de la gente. Te pueden poner cualquier obstáculo, pero esa voluntad de cambio no la detiene nadie», aseveró.

Asimismo, reiteró su compromiso a pesar de los obstáculos que tienen por delante. «Para nosotros todo es muy difícil, transitar de un estado a otro, salir de la casa, pero Venezuela vale todo».

Para finalizar, aclaró que la unidad está más firme que nunca y destacó que aunque líderes regionales como Manuel Rosales no han podido estar en la campaña, tienen allí a sus voceros y militantes políticos apoyando en todo lo que se necesite.

«La función de Manuel es gobernar el Zulia. Igual el gobernador de Nueva Esparta o Barinas, no pueden estar dedicados a la campaña. Pero está su partido, si ves la foto del sábado al lado mio está Ángelo Palmieri de Un Nuevo Tiempo, está todo el mundo», concluyó.