Denuncian despliegue de la FANB en cárcel de El Rodeo donde hay varios presos políticos y militares

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) habría llevado a cabo un fuerte despliegue la mañana de este sábado en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, donde están recluidos varios presos políticos y militares.

Así lo denunciaron familiares de quienes allí están detenidos al Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Por esa razón, la organización responsabilizó al Estado de lo que pueda ocurrirles.

«Familiares informan sobre fuerte despliegue militar en El Rodeo, cárcel donde hay presos políticos y militares injustamente acusados. El Estado es responsable de lo que pueda ocurrirle a estas personas que mantienen presas en condiciones deplorables», advirtieron.

Asimismo, divulgaron un video de las afueras del centro penitenciario. En el metraje, se ve un convoy militar en las inmediaciones de El Rodeo. Además se ven helicópteros sobrevolando el penal.

Por su parte Kaoru Yanekura, periodista de La Gran Aldea, dijo que suspendieron las visitas de este día en la cárcel El Rodeo I. «Avisaron a familiares a las 5:00 am sin explicar motivos. Algunos viajan desde el interior. Los presos políticos dependen de la paquetería de sus familiares y solo tienen un día de visita a la semana (que dura minutos). Cruel», agregó.

LA FUERTE DECLARACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS EN EL HELICOIDE

Por otro lado, familiares de los presos políticos Perkins Rocha, Freddy Superlano, Américo De Grazia y Biagio Pilieri, denunciaron el aislamiento en que se encuentran estos activistas, a los cuales mantienen detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) de El Helicoide, sin el derecho a recibir visitas de sus familiares o incluso sus abogados.

«Ellos no son terroristas. Su único delito ha sido defender la voluntad del pueblo del 28 de julio. Están siendo imputados por cargos que no han cometido, no deben estar presos», recordó Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano.

En este sentido llamó a alzar la voz, no solo por los detenidos en El Helicoide, sino «por todos los que hoy están tras las rejas».

Entre tanto, la esposa de Perkins Rocha, María Constanza Cipriani, manifestó la «incertidumbre» que les ha tocado vivir durante estos últimos meses.

«Queremos creer que están vivos, queremos creer que están bien, pero no tenemos certeza de nada. La palabra que define estos días es incertidumbre. Rehenes son ellos y rehenes somos nosotros, porque somos acosadas y tenemos miedo», expresó.