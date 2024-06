Denuncian presencia de los cuestionados «puntos rojos» en simulacro electoral de este 30Jun

Usuarios de redes sociales han denunciado este domingo la presencia de los cuestionados «puntos rojos» en los centros de votación que funcionan para el simulacro electoral que se lleva a cabo este 30 de junio.

Los ciudadanos respondieron a una pregunta que hizo el periodista experto en temas electorales, Eugenio Martínez, sobre la instalación de estos. «¿Los asistentes al simulacro pueden confirmar si en los centros en donde han participado se observa presencia de puntos rojos en donde se lleva un control de los participantes (por parte del Psuv)?».

¿Los asistentes al simulacro pueden confirmar si en los centros en donde han participado se observa presencia de puntos rojos en donde se lleva un control de los participantes (por parte del PSUV)? — Eugenio G. Martínez (@puzkas) June 30, 2024

En base a esto, Manuel González reportó que cerca del centro votación Francisco Torrealba, en el municipio Mario Briceño Iragorry, en Aragua, había un punto rojo. «Está a menos de 30 metros del centro» situado en la parroquia El Limón, dijo.

Que son esos puntos rojos? Soy de Ecuador no se para que sirven — dj (@EcuadorEnAlerta) June 30, 2024

Por su parte la usuaria @MaCostanzaCR corroboró lo expresado por González. «Aquí en El Limón/Aragua, es blanco, inmenso, frente al centro de votación y con un gran afiche de Chávez sonriente», reveló.

En Caracas también se reportaron puntos rojos. Luis Ernesto Blanco relató que pasó por la avenida Rómulo Gallegos y había uno de estos cruzando la calle. «En todo el frente de la entrada» del Experimental Docente.

No pude tomar foto pero pasé por el Experimental Docente de la av. Rómulo Gallegos en Caracas y el punto rojo estaba cruzando la calle, en todo el frente de la entrada — Luis Ernesto Blanco (@lblancor) June 30, 2024

«En la Av. Panteón de San Bernardino (frente al museo de la Quinta Anauco) desplegaron uno de estos puntos rojos», dijo por su parte Ramón Colmenares.

«Si hay. En el centro de votación INCES parroquia la Cocuizas, municipio Maturín, del Estado Monagas, hay punto rojo», señaló otro usuario.

En la Av. Panteón de San Bernardino (frente al museo de la Quinta Anauco) desplegaron un punto rojo inmenso. — Ramón Colmenares 🇻🇪 (@ramoncolmenares) June 30, 2024

CONFIRMADOS PARA LAS ELECCIONES DEL 28J

La presencia de los cuestionados puntos rojos en el simulacro era predecible, ya que incluso se confirmaron para las elecciones del 28 de julio.

El diputado a la Asamblea Nacional 2020 por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Francisco Torrealba, reveló el domingo pasado tal información.

«Claro, donde nosotros podamos tener gente congregada para asegurar los niveles de organización que den participación, tú le puedes poner punto rojo, no tenemos problemas con el color… Lo que no se puede es impedir a la gente es que se organice para ir a votar, eso no es delito ni está reñido con las leyes venezolanas», afirmó Torrealba en el programa Abriendo Puertas de Venevisión.