Denuncian que audiencia de Roberto Abdul-Hadi la hicieron a «escondidas» en el Helicoide

Las autoridades presentaron este viernes a Roberto Abdul-Hadi, presidente de la Asociación Civil Súmate, antes tribunales de terrorismo en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El abogado Alfredo Romero del Foro Penal informó sobre la presentación de Abdul ante el Cuarto Tribunal de Terrorismo. Además, aseveró que la audiencia se celebró «a escondidas» en el interior del Helicoide.

«Insólita violación de derechos humanos», dijo Romeros en su cuenta de Twitter (X), en donde aseguró que las autoridades no permitieron la presencia de los abogados privados de Abdul.

Un defensor público llamó a Maria Eugenia Abad, esposa de Abdul, para informar sobre la presentación en tribunales, a pesar de que en El Helicoide les aseguraron que la audiencia no sería este viernes.

Roberto Abdul-Hadi: Desde su detención 6dic, no se indicó oficialmente su paradero. Esposa y abogados fueron al Sebin y les negaron q estaba allí. En sede del trib 4to en Ccas negaron q hoy se realizaría la audiencia. A escondidas se realizó audiencia dentro del Helicoide. — Alfredo Romero (@alfredoromero) December 8, 2023

NO SABÍAN DÓNDE ESTABA

Las autoridades no se han pronunciado sobre la presentación de Abdul y oficialmente no han dado detalles sobre su centro de reclusión. Asimismo, se presume que ordenaron una medida privativa de libertad mientras avanza el caso.

Desde que fue detenido el miércoles, los abogados y familiares de Abdul no tenían información sobre su paradero. «No he tenido contacto y no he podido constatar su integridad física», dijo su esposa en la tarde de este viernes.

El Ministerio Público acusó el miércoles a Abdul de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir, después de que lo vincularon con una supuesta trama para boicotear el referéndum sobre el Esequibo.

La esposa de Abdul se reunió con representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para presentarles el caso. Asimismo, aseguró que el activista es inocente de los cargos y pidió que se respeten sus derechos humanos.