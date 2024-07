﻿ Denuncian que el Sebin tomó la casa en la que se quedó María Corina en su visita a Nueva Esparta

Funcionarios del Sebin habrían tomado la casa en la que se quedó la líder de la oposición María Corina Machado en Nueva Esparta.

«Nos denuncian que la casa en Macanao (Nueva Esparta), donde estuvo María Corina Machado en su recorrido nacional, ha sido tomada por el SEBIN. Días atrás habrían retenido e interrogado a la persona que cuidaba la casa. Estas retaliaciones arbitrarias deben cesar de inmediato», reportó la ONG Foro Penal.

En este marco, elevó su denuncia para que se tomen medidas ante estas nuevas acciones por parte de los organismos en el país. «Se evidencia un esquema sistemático de persecución política».

#11Jl Nos denuncian que la casa en Macanao (Nueva Esparta), donde estuvo @MariaCorinaYA en su recorrido nacional, ha sido tomada por el SEBIN. Días atrás habrían retenido e interrogado a la persona que cuidaba la casa. Estas retaliaciones arbitrarias deben cesar de inmediato. pic.twitter.com/ONDUv8JBbT — Foro Penal (@ForoPenal) July 12, 2024

DETENIDOS EN TÁCHIRA TRAS DARLE HOSPEDAJE A MARÍA CORINA

Una situación mucho peor se está llevando a cabo en Táchira en contra del empresario Ricardo Albacete Vidal, quien también le dio albergue a la líder opositora. En primer lugar, un grupo de delincuentes ingresó al sitio luego de amenazar de muerte al vigilante con armas de fuego. Los individuos revisaron toda la casa antes de irse.

Sin embargo, pocas horas después ocurriría el arresto de Ricardo Albacete Vidal. Además, organismos de seguridad allanaron sus viviendas y empresas. De acuerdo con el abogado Omar Mora Tosta, luego de su arresto quedó en condición de «desaparecido», porque no se sabe su paradero.

El Empresario Ricardo Albacete Vidal perseguido por dar albergue en su casa a @MariaCorinaYA en Táchira. Le allanaron su Empresa y propiedades hoy en el interior. Fue detenido arbitrariamente esta tarde en CCS. A esta hora en Sebin Helicoide y PNB, NO HAY INFORMACIÓN DESAPARECIDO pic.twitter.com/fvgrR6RtrW — Omar Mora Tosta (@Omar_moratosta) July 11, 2024

Los agentes del Sebin no arrestaron únicamente al empresario, sino también a varios de sus trabajadores. Un video divulgado por Sebastiana Barráez reveló la súplica de la esposa de uno de los trabajadores en la empresa de Ricardo Albacete Vidal llamado Adelmo García.

«Yo lo único que quiero es que suelten a mi esposo porque nosotros tenemos una niña especial y él lo único que hace es trabajar para atender y mantener a mi hija. Ella tiene 7 años, no puede caminar y convulsiona. No sé por qué lo tienen retenido si él es un simple trabajador. En el video sale cómo lo están desnudando a él revisándole la ropa en la entrada de la empresa. Por favor ayúdenos, no quiero que le pase nada a él», declaró la desesperada esposa.

«Lo único que hace es trabajar. En la empresa hay varios obreros en la misma situación», concluyó.