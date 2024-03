﻿ Denuncian que "no hay acceso" al sistema automatizado del CNE para la inscripción de candidatos

El periodista Vladimir Villegas denunció a través de sus redes sociales que «no hay acceso» al sistema automatizado dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la inscripción de los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

«Lo último: Me cuentan que NO hay acceso al sistema automatizado en el Consejo Nacional Electoral. Cerraron el sistema de acceso a los candidatos en general», advirtió Villegas en su cuenta de Twitter (X).

Esta denuncia se suma a la realizada por miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) durante el día sábado, quienes alertaban sobre la imposibilidad de acceder al sistema e inscribir la candidatura de Corina Yoris.

No obstante, el comunicador aclaró que este cierre del sistema no es para algunas organizaciones, sino para todos los partidos que aún no han formalizado la inscripción de su abanderado presidencial.

«Nadie se puede postular en este momento. No solo la MUD y UNT sino cualquier otro partido», puntualizó.

A la hora de esta nota, ningún miembro de la PUD se había pronunciado sobre la imposibilidad de entrar en el sistema durante el día domingo.

MUD PODRÍA POSTULAR ESTE DOMINGO Y UNT EL LUNES, SEGÚN EUGENIO MARTÍNEZ

Ante las denuncias opositoras que señalan no haber podido inscribir su candidato presidencial para el próximo 28 de julio, surge la supuesta aplicación de un cronograma que permitiría a la MUD y UNT realizarlas entre este domingo 24 de marzo y el lunes 25, último día del proceso anunciado por el CNE.

Así lo aseguró el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, a través de sus redes sociales.

«En teoría le corresponde mañana (#24M) presentar postulación a la Mesa de la Unidad Democrática. El Lapso vence el #25M. Ese día, en teoría, la correspondería a UNT adherirse a la postulación de la MUD. El CNE no ha permitido que los partidos decidan cuando postular», precisó Martínez en su cuenta de Twitter (X).

Asimismo, el comunicador explicó que esto es solo en «teoría», puesto que el poder electoral ha establecido «turnos» para hacer la postulación. Esto ocurrió sin que se haya reflejado «en la ley o el reglamento».

Para Martínez «esta nueva dinámica del ente comicial recorta significativamente el lapso de postulación de 5 días a solo un par de horas».

Por otra parte, advirtió que aunque la MUD y UNT puedan presentar la postulación de Yoris, esto no significa que sea admitida por el CNE.