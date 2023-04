Derrames del Centro Refinador de Paraguaná contaminan aguas del Golfete de Coro, pesca está gravemente afectada

Dos derrames en el Centro Refinador de Paraguaná, en el norte del estado Falcón, contaminaron este martes las costas del Golfete de Coro. Por tanto, los pescadores han visto afectadas sus actividades comerciales.

La periodista Irene Revilla informó en sus redes sociales sobre la situación. Al respecto, precisó que los derrames provienen de una tubería submarina que acompaña al Complejo Refinador de Paraguaná.

“Dos derrames de crudo de la tubería submarina que alimenta al Complejo Refinador de Paraguaná afectan todo el eje costero del Golfete de Coro, principalmente a los pescadores de Punta Cardón, Tiguadare y Tacuato”, acotó.

#Falcón #18Abril dos derrames de crudo de la tubería submarina que alimenta al Complejo Refinador de Paraguaná afectan todo el eje costero del Golfete de Coro, principalmente a los pescadores de Punta Cardón, Tiguadare y Tacuato. Sólo en Punta Cardón hay 350 embarcaciones y 1500 pic.twitter.com/L3ygTOo9ZL — Irene Revilla♥ (@irene_revilla) April 18, 2023

Los derrames petroleros afectaron la pesca de las 350 embarcaciones de Punta Cardón y 1.500 que dependen del Golfete de Coro. Mientras tanto, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) puso en marcha los trabajos para reparar la tubería.

“Le hacemos un llamado a Willi Medina, que se apersone como director del Ambiente para que vea la magnitud que tienen los derrame petroleros”, dijo Domingo Medina, líder de los pescadores de Punta Cardón.

DAÑOS POR LOS DERRAMES

Ya son varios los derrames petroleros que han afectado las costas de Falcón. Según Revilla, los trabajadores de Pdvsa ya buscan reparar las zonas donde está la fuga, pero “ambientalmente no se hace nada”.

“Como consecuencia de los innumerables derrames, el agua de Punta Cardón ya es aceitosa y en el fondo marino hay crudo asentado y esto ha generado la desaparición de las especies”, explicó Revilla.

Que se alimentan de la biodiversidad marina característica de la zona. "De seguir así, en 2030 no vamos a tener nada, solo un agua salada llena de petróleo y aceite", dijo Domingo Medina, líder de los pescadores de Punta Cardón pic.twitter.com/4y0m9x0RiW — Irene Revilla♥ (@irene_revilla) April 18, 2023

Los derrames petroleros provocaron que los pescadores tengan que ir hacia el norte de Paraguaná, en el Cabo San Román, para la faena. “Muchas veces llegan sin nada o apenas 10 kilogramos de pescado”, indicó.

«Ya no aguantamos más esto. Los derrames son desde 2020. No se ha hecho saneamiento; todo queda en palabras (…) De seguir así, en 2030 no vamos a tener nada, solo agua salada llena de petróleo y aceite”, sentenció el pescador Domingo Medina.

El Observatorio de Ecología Política (OEP) alertó en octubre que durante 2022 hubo más de 68 derrames petroleros. Para el organismo, se trata de la “enfermedad crónica” de las costas venezolanas por la poca reacción de las autoridades.