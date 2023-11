Desorden en sedes del Saime por operativo de cedulación: Abuelitos desmayados y venta de puestos a $10

Caos es lo que se ha registrado en las distintas sedes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) por el operativo de cedulación anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro de cara al referéndum sobre el Esequibo del 3 de diciembre.

En San Félix, estado Bolívar, muchas han sido las denuncias que se han dado. La periodista Francesca Díaz informó que siguen las enormes filas en la sede ubicada en el Centro Comercial Ikabarú. Además, se están vendiendo los puestos en la cola a 10 dólares.

7:00 am | Así se ve la sede del Saime en San Félix, Centro Comercial Ikabaru. Ciudadanos denuncian que no se está priorizando a los adultos mayores y que se están vendiendo los puestos en la fila a 10$ pic.twitter.com/TvEQy7MKnP — Francesca Díaz (@francescadiazm) November 29, 2023

En el lugar, ciudadanos denuncian que no se le está dando prioridad a los adultos mayores, ni a las embarazadas.

#Guayana| Mujeres embarazadas no están siendo priorizadas en proceso de cedulización organizado por el Saime pic.twitter.com/1YrsSJrJ8S — Francesca Díaz (@francescadiazm) November 29, 2023

Una venezolana señaló que en las colas hubo abuelitos que se desmayaron, se cansaron o incluso se les subió la tensión por el calor.

«Esa gente (la del Saime) no se inmutó en atender a esos ancianos que estaban en la cola. Pasaban 10 jóvenes y un solo adulto mayor. Yo vengo a sacar mi cédula porque me robaron y al hablar con un guardia me dijo fue ‘espere'», expresó la mujer. Al tiempo que sostuvo que se encuentra haciendo la cola desde las 4:00 a.m.

🗣️Aquí hubo ancianos que se desmayaron, la tensión… Pasan 10 jóvenes y un anciano. Testimonio de vecina que estuvo el día 28 desde las 4:00 am hasta las 7:00 pm. Hoy miércoles continúa sin terminar el trámite. pic.twitter.com/K5AhqTUyWz — Francesca Díaz (@francescadiazm) November 29, 2023

Esta situación se repitió también en el estado Aragua. Adultos mayores se desplomaron a las afueras del Saime de El Limón mientras esperaban para tramitar su documento de identidad.

#29Nov Adultos mayores se desploman en las afueras del #Saime de El Limón, en #Aragua para tramitar su documentación en el Plan Especial de Cedulación, anunciado por el gobierno nacional de cara al #referéndum consultivo del 03 de diciembre. pic.twitter.com/etz6oNRlNc — Janine Ojeda (@janinereporta) November 29, 2023

Asimismo, el periodista Jhorman Cruz acotó que en uno de los Saime más conocidos en el estado Zulia las colas son enormes, incluso ciudadanos de otras partes del país han acudido a esa sede.

«Por su rapidez en la entrega de los documentos, hay foráneos que van hasta allá. Hoy, por la jornada de cedulación, hay hasta un autobús de Trujillo. Denuncian lentitud», dijo.

Otro de los Saime más conocidos en el Zulia es el de Bachaquero, en la Costa Oriental del Lago. Por su rapidez en la entrega de los documentos, hay foráneos que van hasta allá. Hoy, por la jornada de cedulación, hay hasta un autobús de Trujillo. Denuncian lentitud. pic.twitter.com/DOfaadrCct — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) November 29, 2023

Y es que en Maracaibo la situación se salió un poco de control. Las personas que estaban presentes en el lugar aseguraron que la mala organización estuvo desde temprano y provocó ira entre quienes hacían la cola. Al rato intentaron entrar a la fuerza.

Una situación irregular ocurrió hoy en el Saime de Valle Frío, en Maracaibo. Presentes aseguran que la mala organización estuvo desde temprano y provocó ira entre quienes hacían la cola. Al rato intentaron entrar a la fuerza. Lo mismo pasó en la sede de Sabaneta. pic.twitter.com/G9Nb6B6JXY — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) November 28, 2023