Despidieron al periodista Seir Contreras de Globovisión tras polémica entrevista con diputado chavista

El periodista Seir Contreras fue despedido de Globovisión luego de un acalorado debate con un diputado chavista por la situación que vive el país y las promesas que no ha cumplido el gobierno de Nicolás Maduro.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la información en sus redes sociales. En ese sentido, reveló que el despido se hizo a través de una llamada telefónica.

«Seir Contreras fue despedido del canal luego de la entrevista que le hiciera al diputado chavista Ramón Magallanes. El despido ilegal fue ejecutado a través de una llamada telefónica la tarde del 22 de agosto. Es un acto arbitrario que vulnera su derecho al trabajo y que atenta con la libertad de expresión y opinión. Junto con él, vamos a exigir el reconocimiento de sus derechos y el respeto a su fuero profesional», señaló.

Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) acotó que el canal Globovisión «asume una política de censura frente a la ética profesional del periodismo».

El periodista informó a Espacio Público que la llamada fue corta, aproximadamente de dos minutos. Sin embargo, aseguró que tras lo ocurrido «él está bien y en resguardo».

Asimismo, manifestó que «está en paz y Dios tiene el control». Su comentario se origina luego de que indicó que ha recibido muchos mensajes en los que le dicen: «Seir, estamos orando por ti».

LA POLÉMICA ENTREVISTA DE SEIR CONTRERAS A DIPUTADO CHAVISTA

El periodista de Globovisión, Seir Contreras, dio de qué hablar este martes luego de protagonizar un debate sobre la crisis económica en Venezuela con el diputado chavista Ramón Magallanes.

«Le cuento que aunque tenga los ojitos verdes y sea catirito, porque la gente piensa que uno es millonario porque trabaja en televisión, soy de un sector popular del estado Táchira de un barrio. Mi hermana, funcionaria de policía tuvo que irse a Colombia de niñera porque el sueldo no le alcanza», dijo el comunicador.

Ante esto, Magallanes le dijo que seguramente está graduada en «revolución» y salió del país producto de las sanciones y el bloqueo.

«Debería ser más preocupante que se fuera en revolución. Mi otra hermana es médico, trabaja en un CDI y no hay recursos. Conozco el país y cargo agua en el municipio Sucre, porque no hay. Aquí podríamos durar todo el día. El debate es amplio, pero la realidad es que yo voy ahorita a mi casa abro el chorro y no hay agua«, acotó Seir Contreras.

El periodista de Globovisión, Seir Contreras, está dando de qué hablar luego de protagonizar un debate sobre la crisis económica en Venezuela con el diputado chavista Ramón Magallanes. Video: Globovisión Amplía los detalles aquí 👇🌱https://t.co/Ojd76251wO pic.twitter.com/t8EKlXcr2S — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 22, 2023

En este sentido, el diputado lo invitó a revisar los proyectos en materia de agua. No obstante, el periodista le volvió a replicar.

«Proyectos hay muchos, como el del Guaire y yo no sé donde están esos riales. O el tren Anaco-Tinaco que le dieron un dineral al actual diputado Diosdado Cabello y no vimos la obra culminada», comentó.

Cuando el parlamentario chavista le dijo que tenía que presentar pruebas, el comunicador le respondió que basta con ir a esos lugares y ver que no están las obras. «No es que lo diga yo, se aprobaron los recursos y son los hechos y está en la historia».