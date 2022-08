Desplegaron fiscales por todo el país para que comercios cobren el dólar a tasa BCV

Las autoridades controladas por la administración de Nicolás Maduro desplegaron fiscales por todo el país, para que los comercios cobren el dólar a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La medida es como consecuencia del aumento de la cotización del dólar, en el mercado paralelo, que provocó el incremento de los precios de algunos bienes y servicios, pese al llamado de Maduro de regirse por la tasa cambiaria del BCV.

Lo que se sabe, es que la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) de Venezuela desplegó este sábado 27 de agosto a sus fiscales en comercios de al menos nueve de los 23 estados del país para verificar que los establecimientos usen la tasa oficial del dólar, en 7,85 bolívares.

"Siguiendo instrucciones de la ministra de Comercio Nacional y superintendente, Dheliz Álvarez, fiscales de la Sundde comprueban el estricto cumplimiento y publicación de la tasa oficial del BCV, protegiendo los derechos socioeconómicos del pueblo", informó este organismo a través de su cuenta en Twitter.

DEVALUACIÓN DEL BOLÍVAR

La moneda de Venezuela, el bolívar, se ha devaluado un 20,3 % frente al dólar en solo cuatro días, según la cotización oficial que ofrece el BCV, mientras que en el mercado paralelo el precio del dólar llegó a ubicarse en 9,33, lo que muestra una depreciación aún mayor del signo monetario local.

Por ello, Maduro remarcó que el «dólar legal» es el reportado por el BCV, el cual, explicó, se rige por el mercado y «viene funcionando bien», en alusión a la relativa estabilidad cambiaria que ha mostrado el país el último año, luego de un quinquenio de devaluaciones diarias.

«Entonces viene un grupo inescrupuloso a disparar el dólar paralelo de manera ficticia y falsa para que venga un grupo de comerciantes también inescrupuloso a robar al pueblo. No se la calen (no lo permitan), que el pueblo no se la cale, basta de especulación, vamos a dar la batalla por la estabilidad macroeconómica», prosiguió.

Al ampliarse la brecha entre las dos tasas de cambio, algo que ocurrió en años anteriores, las personas y comercios optan por transar sus operaciones en la que arroje mayor ganancia, lo que margina al BCV como punto de referencia,

«Pretenden perturbar la recuperación económica y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo que nadie trate de torpedear y dañar la recuperación económica, que más bien todos ayudemos a que el país se recupere plenamente», agregó Maduro.