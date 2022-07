Detenidas 13 personas por el crimen de Carlos Lanz: Su esposa le pagó $8 mil a su amante para que lo mataran

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que tras casi dos años de investigaciones pudieron dar con los presuntos autores intelectuales y materiales de la desaparición del profesor Carlos Lanz.

"Luego de casi dos años de investigación adelantada por el Ministerio Público relacionada con la terrible desaparición del líder revolucionario Carlos Lanz; tenemos los elementos de convicción para imputar a los responsables de este abominable crimen", expresó.

2) En tal sentido este miércoles ofreceré una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público @MinpublicoVEN para dar los detalles que incriminan a los autores intelectuales y materiales de este atroz hecho. — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 6, 2022

¿CÓMO FUE ASESINADO CARLOS LANZ? ¿CUÁNTOS DETENIDOS HAY?

Saab indicó que Carlos Lanz fue asesinado con un arma de fuego. En ese sentido, anunció la detención de 13 personas por su vinculación con este crimen.

"Se trata de una trama espeluznante que es como un cóctel del terror, que mezcla múltiples móviles criminales. Durante meses, y casi dos años, se le quiso dar un matiz político. Se habló de que pudo haber sido por un móvil pasional. Al momento del trágico hecho, Carlos Lanz tenía 74 años", acotó.

El fiscal comentó que este hecho fue tan preparado y organizado por sus autores; "que los implicados casi tuvieron la coartada perfecta para el crimen perfecto".

Saab aseguró que seguirán investigando porque no descarta que no hayan más personas involucradas.

LA DESAPARICIÓN

Tarek William Saab señaló que las investigaciones para dar con el paradero de Carlos Lanz iniciaron el mismo día que se reportó su desaparición, el 8 de agosto de 2020 en Maracay, estado Aragua.

"Nosotros, como Ministerio Público, siempre sostuvimos que la salida de Carlos Lanz de su vivienda fue voluntaria; porque no había elementos de interés criminalístico. Él salió e incluso cerró la puerta de su casa. Paralelo a lo que nosotros decíamos comenzó a presentarse una línea de investigación relacionada con un presunto secuestro violento por parte de un grupo extranjero. Nosotros nunca descartamos nada", dijo.

Resaltó que desde que salió de la vivienda, "hay una laguna de tiempo en la que ninguno de los entrevistados del momento supo contestar adecuadamente".

"Su esposa informó que ese día salió de su vivienda a las 08:30 a.m. y dejó al profesor durmiendo. A las 11:30 a.m. su hija salió de su habitación y se percató de que su padre no estaba. A partir de ese momento no se supo más de él. Se trata de una personalidad con mucha trayectoria. Eso nos hizo pensar que Carlos Lanz no saldría de su vivienda con cualquier persona", apuntó.

LAS INVESTIGACIONES

Saab comentó que en el transcurso de las investigaciones se han realizado más de 200 diligencias entre las cuales se destacan: Entrevistas al círculo familiar, vecinos, equipo de trabajo; amigos, compañeros de ideales, entre otros. Así como experticias forenses, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios; pruebas de polígrafo, inspecciones técnicas a su vivienda y otros sitios.

También hubo recorrido con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de perfiles financieros; extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento, ensayos de luminol para detectar rastros de sangre si los hubiese, verificación en puertos y aeropuertos, despliegues en Guárico, Bolívar, Aragua, Caracas y Cojedes. Al igual que experticias psiquiátricas y perfil psiquiátrico familiar, entre otras.

EL COMPORTAMIENTO INUSUAL DE LA TRABAJADORA DOMÉSTICA

El máximo representante del Ministerio Público explicó que a las autoridades les llamó la atención que una de las personas del círculo más cercano a Carlos Lanz cambió su residencia tras 20 años de trabajo en la casa de la familia.

"Este comportamiento inusual llamó la atención de los investigadores y fiscales. Siete días antes del hecho; esta persona se va de la vivienda en plena pandemia y cuarentena radical (...) logramos ubicar a Maryuri Acevedo, trabajadora doméstica de Carlos Lanz, para el momento de su desaparición. Al ser entrevistada, esta persona añadió nueva información valiosa para esclarecer los hechos", dijo.

Destacó que Acevedo reportó una "relación de hostilidad" entre Carlos Lanz y su esposa Maxiorisol Cumare. "Identificó a dos parejas extramatrimoniales de ella; de nombres Oliver Medina y Glenn Castellanos; razón por lo que se realizó un exhaustivo análisis telefónico".

Al entrevistar a Oliver Medina, afirmó que mantenía una relación sentimental con Cumare e incluso pertenecía a su equipo de trabajo; por lo que recibía beneficios económicos.

Además, Darwin Zambrano, quien fue pareja de la hijastra de Carlos Lanz, confirmó los "turbios comportamientos" de Cumare sobre el profesor "que involucran las malas atenciones de pareja y el engaño al cual lo sometía. Ella cumplía con todo el perfil psicológico de un sociópata y trastorno de personalidad límite fronteriza".

EL GIRO EN EL CASO

El caso de Carlos Lanz tuvo un giro tras las declaraciones de Glenn Castellanos, "el amante de la mujer".

"Este ciudadano admite haber participado en el asesinato de Carlos Lanz, por mandato directo de Cumare. Afirmó que tres meses antes del hecho, ella le encomendó desaparecer al profesor para lo que le aportó un pago de ocho mil dólares, con el objetivo de neutralizarlo. Cumare especificó que el cadáver nunca debía encontrarse. Esto implica que no lo encuentren enterrado ni en la quebrada de un río o dentro de una finca o cementerio. Castellanos dijo que ella ya estaba harta de que Lanz fuese un obstáculo para sus negocios de corrupción con distintos proveedores", contó Saab.

En ese orden de ideas, reveló que de esos $8 mil dólares, "$5 mil era para un pran de Tocorón y dos sicarios. Para él como facilitador y contratador de estos asesinos son $3 mil".

El fiscal acotó que Tito Viloria y Zaida Suárez pagaban comisiones a Cumare "tras obtener contrataciones como proveedores del Inces".

HALLAN EL CADÁVER

Saab informó que Castellanos llevó a las autoridades hasta la finca La Fortaleza en el estado Cojedes.

"El equipo canino ubicó restos de sangre en una fosa ubicada en la finca. Además, de una prenda de vestir (camisa) la cual fue reportada como la utilizada por Carlos Lanz, al momento de su desaparición", agregó.

Durante la rueda de prensa, el fiscal mencionó que Tito Viloria, valiéndose de su amistad con el profesor lo invitó a una reunión con milicianos en Mariara.

"Mientras viajaban hacia Mariara, en el sector Yagua, fueron abordados por un grupo criminal conformado por José Pinto (alias Bombero Osa, quien ya fue capturado) y Pedro Basketbol; quienes haciendo uso de armas de fuego forzaron a Carlos Lanz para que ingresara en una camioneta en la cual lo trasladaron hasta la finca La Fortaleza. En presencia de Tito Viloria, Helis Becerra (capataz de la finca) y Glenn Castellanos; le propinaron dos disparos en la cabeza y lo lanzaron a una fosa cavada por el capataz el día anterior", explicó.

Sin embargo, apuntó que luego decidieron no dejarlo en la fosa, "sino ubicar al cadáver en una cama de plástico y lo llevan hasta una cochinera; donde fue desmembrado y arrojado a nueve cerdos. Glenn Castellanos señaló que utilizaron machetes y un cuchillo".