Detuvieron a Pedro Tellechea, lo acusan de entregar sistema de Pdvsa «a una empresa controlada por EEUU»

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó la detención de Pedro Tellechea Ruiz, expresidente de Petróleos de Venezuela, junto a sus más inmediatos colaboradores.

El arresto ocurrió la madrugada del día domingo tras una exhaustiva investigación científica.

«Es por la comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación, donde destaca entre las diferentes causas que se le siguen, la entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los Servicios de Inteligencia de EEUU, vulnerando así todos los mecanismos legales y nuestra soberanía nacional», acotó Saab.

Destacó que estas acciones del Ministerio Público se han realizado en estricto apego a la Ley, «con la plena cooperación constitucional del Jefe de Estado, en la permanente batalla por la defensa de la integridad institucional del país».

Vale recordar que hace casi dos meses Pedro Tellechea dejó de ser presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo para asumir como ministro para la Industria y Producción Nacional.

Sin embargo, la semana pasada Nicolás Maduro anunció que Tellechea sería remplazado en ese ministerio por el empresario Alex Saab.

«Estoy seguro de que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela. Esto en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico. Todo el apoyo para la inmensa tarea que tiene que cumplir», expresó el mandatario en su cuenta en Telegram.

Aunque minutos después, el propio Pedro Tellechea señaló que él había decidido renunciar al cargo por problemas de salud.

«Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que me brindaron de formar parte del equipo combatiente de Gobierno. Me ha dejado una experiencia enriquecedora e inigualable. Pero, después de una cuidadosa consideración personal y junto a mi grupo familiar, he tomado la difícil decisión de renunciar a mis responsabilidades dentro de esta organización. (Esto) motivado a problemas de salud que requieren de mi atención inmediata», indicó a través de sus redes sociales.