Difunden alerta sanitaria por pastillas de Vitafer que circulan «sin permisos»

El Ministerio de Salud emitió este jueves, 6 de junio, una alerta sanitaria por unas tabletas de vitamina que están circulando en el país. Estas pastillas no cuenta con la autorización de los organismos y están circulando en varios comercios.

El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel evalúo estas tabletas. Precisó que los nombres son Vitafer – L, producidas en Quito Ecuador, bajo el número de lote 355-04-18. La fecha de expiración es en diciembre de 2024.

«El mismo se encuentra comercializado de forma ilegal, y a través de análisis realizados, se determinó la presencia de sildenafil citrato en su composición», indicó el Ministerio de Salud en la alerta sanitaria.

De acuerdo a las autoridades, estas tabletas cuenta con un principio activo empleado para la disfunción eréctil e hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, se venden como vitaminas y no indica que tiene estos químicos.

NO COMPRAR LAS TABLETAS

El organismo subrayó que la ciudadanía no debe comprar estas tabletas, puesto que no cuenta con la autorización sanitaria. Además, recordó que puede tener efectos secundarios no identificados en el empaque.

«Se exhorta a la población en todo el territorio nacional que adquieran los medicamentos solo en establecimientos farmacéuticos autorizados y con su debido registro sanitario», acotó el Ministerio en la alerta sobre las tabletas.

Asimismo, el Ministerio también emitió una alerta sanitaria por el producto «Ultra-Ferr bebida de borojó y Maca. sabor a caramelo». Estos productos también tienen un principio activo para la disfunción eréctil.