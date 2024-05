﻿ "Dios me cuide y me ampare": Cabello dice que no está "persiguiendo" a María Corina en su gira por el país

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, negó estar «persiguiendo» a la opositora María Corina Machado durante su gira por Venezuela.

«La Sayona tendrá que pasar por aquí volando en su escoba. Ellos dicen que yo la ando persiguiendo, Dios me cuide, me ampare y me favorezca. Que pa’ donde ella va, yo voy. Yo estaba en el programa el miércoles y entonces dijeron que yo y que estaba en Falcón, agarré el carro cuando terminé el programa y arranqué a Falcón», comentó.

Esto a pesar de que en varias oportunidades se le ha visto en el mismo estado que Machado está visitando como parte de su recorrido por el país para impulsar la candidatura de Edmundo González Urrutia.

Asimismo, Cabello sostuvo que González Urrutia «es el candidato del imperialismo y de quienes pidieron sanciones».

«Inmundo es el candidato de la Sayona, es el candidato de aquellos que pidieron sanciones, bloqueos e invasiones. Es el candidato de la maldad, de la burguesía y de los que odian a la patria», dijo.

En ese sentido, el político pidió a los seguidores chavistas a «no descuidarse».

«SU PROPUESTA ES LA EXCLUSIÓN», DICE CABELLO

Durante otro acto, Cabello también acusó a Estados Unidos de violar los acuerdos y restablecer las sanciones.

«Ahora el imperialismo tiene candidato en las elecciones. Un candidato que defiende las sanciones y que pide más bloqueo», apuntó.

El diputado chavista afirmó que González es un «candidato que insulta a la mujer venezolana y que no le gustan los negros. Tampoco quiere a los pueblos originarios, a los hermanos indígenas o la sexo diversidad».

«Sabemos cuál es su propuesta. Es la exclusión, la persecución, seguir pidiendo sanciones y bloqueos. Pero este pueblo organizado, claro y consciente, sabe lo que tiene que hacer», aseveró Cabello en una alocución en Portuguesa.