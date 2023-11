«Eso no va a ocurrir»: Diosdado Cabello le responde a Gerardo Blyde sobre habilitaciones a candidatos este 30Nov

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que el chavismo no habilitará a ningún candidato opositor este 30 de noviembre.

Durante una transmisión en su programa Con el Mazo Dando, desmintió las declaraciones del vocero de la oposición para el acuerdo de Barbados, Gerardo Blyde.

«La parte del Acuerdo de Barbados no es verdad. Mire compañero, va pasar el 30, va a llegar el primero y cero hit, cero errores y cero carreras. Y ellos no van a salir a decir que les dieron una información errada o que se dejaron llevar por la pasión y escribieron estupideces», comentó Cabello.

«Así está este, diciendo que eso está en el acuerdo de Barbados, no seas mentiroso. Lo que yo entiendo de allí es que tú dices que si no nos habilitan, tú estas presente, por si acaso. Eso es lo que yo entiendo, que estás poniendo tu nombre a la orden, porque tú sabes que eso no va a ocurrir”, añadió el chavista.

Diosdado Cabello desmiente a Gerardo Blyde sobre plazo límite para iniciar proceso sobre habilitaciones en Venezuela. «Eso no va ocurrir (…) ni hoy ni mañana va ocurrir eso que tú dices» – @AlbertoRodNews pic.twitter.com/V5ohTMtGv6 — Reporte Ya (@ReporteYa) November 30, 2023

En este sentido, aseguró que la inhabilitaciones no dependen del chavismo. «Son las instituciones quienes toman las decisiones en Venezuela. Tú sabes que no va a ocurrir nada ¿Y qué vas a hacer después?».

🔴 Diosdado Cabello: María Corina está planeando una actividad el 30 de noviembre donde hará un conteo regresivo sobre el plazo para el levantamiento de las inhabilitaciones. 🗣️ Se van a quedar contando, porque ella no va. 📌 El Mazo. pic.twitter.com/1btolisGvO — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) November 30, 2023

Estas declaraciones de Cabello ocurrieron en respuestas a las afirmaciones del vocero opositor sobre la posibilidad de que varios dirigentes políticos pudieran recibir una medida de habilitación.

“Lo que está contenido en los acuerdos de Barbados es que, entre hoy y mañana, debe producirse un procedimiento. Debe ser notificado un procedimiento que pueda brindar la fórmula para producir las habilitaciones políticas”, comentó Blyde en declaraciones a la prensa.