﻿ Diosdado Cabello dice que chavismo no impidió inscripción de Corina Yoris: «Eso es problema de la oposición»

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró este lunes, 1 de abril, que el chavismo no impidió la inscripción de la candidatura de Corina Yoris para las elecciones presidenciales.

Durante la rueda de prensa del PSUV, Cabello sostuvo que Yoris no se pudo inscribir por problemas internos de la Plataforma Unitaria. «Nos acusaron a nosotros y nos metieron en un rollo en el que no tenemos nada que ver», dijo.

«Dicen que el gobierno no los deja postular. Todavía hay algunos bobos que repiten eso», afirmó. En tal sentido, Cabello aseguró que Henry Ramos Allup y Manuel Rosales, candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT), buscaron una candidatura diferente a la de Yoris.

«Las claves las tienen ellos. ¿Cómo inscribieron a Rosales o a Edmundo González? Los inscribieron ellos. Si tenían la clave cinco minutos antes, ¿por qué no inscribieron a Corina Yoris? Porque no se van a calar imposiciones», acotó.

CABELLO ARREMETE CONTRA MARÍA CORINA

Al igual que en otras ruedas de prensa, Cabello arremetió en contra de María Corina Machado, ganadora de las primarias del 22 de octubre, y la acusó de «no consultar nunca» con Ramos Allup o Rosales sobre la candidatura.

«Los despreció, los llamó corruptos, colaboracionistas y ellos vienen ahora y lo que están es cobrándosela (…) Eso es problema de la oposición, algo que deben resolver ellos», agregó Cabello.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «PODRÍA SER OBJETO DE DETENCIÓN»: MARÍA CORINA EXPONE ANTE NORUEGA LAS VIOLACIONES AL ACUERDO DE BARBADOS

De igual forma, el diputado chavista reiteró que Machado no participará en las presidenciales, producto de su inhabilitación política. «No puede hacer nada en unas elecciones. No va; está fuera», acotó Cabello.

Este mismo lunes Machado denunció ante Noruega las presuntas violaciones del Acuerdo de Barbados por parte del chavismo. «Se ha conculcado el derecho de los venezolanos a elegir un candidato que los represente en las próximas elecciones», sentenció.