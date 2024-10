Diosdado Cabello aseguró que «nunca antes» se había luchado contra la corrupción como ahora

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, defendió este lunes las labores del gobierno de Maduro contra la corrupción y aseguró que «nunca antes» se habían tomado medidas semejantes en el país.

Cabello habló al respecto durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). «Nunca antes se había entablado una lucha contra la corrupción como se hace en este momento», dijo el diputado chavista.

De igual forma, aseguró que el gobierno de Maduro «está dispuesto a pagar el precio» de detener a personas acusadas por estos delitos. «Aquí no hay presos políticos hay es unos políticos presos por corrupción», agregó.

Cabello también afirmó que el PSUV no postulará a candidatos «para que vayan a robar». «No se designa a nadie en un cargo de responsabilidades del gabinete para que vaya a ser desastre con el dinero que no le pertenece», acotó.

CABELLO HABLÓ DE LOS BRICS

Por otra parte, Cabello aseguró que Venezuela logrará ingresar al bloque de BRICS (siglas por los países fundadores Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), a la vez que criticó a quienes le «deben algo al imperialismo».

«Nada ni nada va a detener el avance de Venezuela. Nada ni nadie podrá ocultar lo que ocurre en Venezuela o callar a los venezolanos. No hay chantaje posible, porque no somos chantajeadas. No tenemos rabo de paja», dijo.

🔴 Diosdado Cabello aclaró que Venezuela no le debe nada a nadie, tras el veto al país en el Bloque de los BRICS: No hay chantaje posible. 🗣️ «Nada ni nadie va a detener el avance de Venezuela». 📌 VTV pic.twitter.com/qY8wSlz242 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) October 28, 2024



Tras el veto de Brasil al ingreso de Venezuela, Cabello se mostró confiado en que el país logrará formar parte del bloque. Asimismo, recordó que Nicolás Maduro participó en la última Cumbre y tuvo reuniones con varios mandatarios.

Cabello aseguró que «más temprano que tarde» se «consolidará» su ingreso a este bloque. «Mientras tanto, Venezuela hace vida activa dentro de los BRICS. El presidente (Maduro) llegó a reunirse con el presidente de Rusia, China, Irán, Sudáfrica», dijo.