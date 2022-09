Diosdado Cabello vs. EEUU: Dice que Venezuela "tiene una lucha a muerte" contra carteles de droga

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el país cuenta con una “lucha a muerte” contra las drogas, después de que Estados Unidos agregara a la nación en la lista negra del narcotráfico.

Cabello condenó que la Casa Blanca ratificó a Venezuela en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el narcotráfico. "No colaboramos no, no estamos a la orden de Estados Unidos, eso es algo muy diferente”, expresó.

“Aquí tenemos una lucha a muerte contra los cárteles de droga y Estados Unidos nos amenaza con sanciones. Les duele la cantidad de decomisos de drogas que hemos hecho nosotros aquí en Venezuela y que seguiremos haciendo”, agregó, según el portal Mazo4F.

Venezuela se mantuvo en la lista de países que no cooperan contra el narcotráfico, junto a Afganistán, Bolivia y Birmania. “Falló de manera demostrable en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos”, apuntó Estados Unidos.

CABELLO RECHAZÓ MÁS SANCIONES

Cabello sostuvo que Estados Unidos cuenta con sanciones contra el chavismo desde hace varios años. En tal sentido, indicó que este tipo de medidas no tienen sentido y “refuerzan” la conducta hacia el Palacio de Miraflores.

“A estas alturas del partido, yo creo que eso no tiene ningún efecto, a un Pueblo que le ha hecho de todo el imperio norteamericano. Al contrario, refuerza aún más la conducta y el proceder antiimperialista nuestro”, expresó.

El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo que la paciencia con Nicolás Maduro “no es infinita”. Por tanto, amenazó con intensificar las sanciones si el chavismo no reactiva las negociaciones con la oposición.

Maduro y su administración rechazaron y condenaron los últimos señalamientos de la Casa Blanca. “Pegarán gritos de amenazas, pero deben saber que sus amenazas se pierden en el fondo del mar del desprecio y del olvido”, dijo el líder del chavismo.