Diputada de la AN 2020 insiste en retirar nacionalidad a venezolanos que «rompieron su vínculo» con el país

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, Ilenia Medina, insistió nuevamente en retirar la nacionalidad a los venezolanos que «rompieron su vínculo» y le han «hecho tanto daño al país».

En entrevista a Abriendo Puertas de Venevisión, se refirió también a quienes han creado «gobiernos paralelos».

En este sentido, pidió «retirar la nacionalidad a aquellos venezolanos de nacimiento que han roto con ese vínculo espiritual, jurídico y político que ha hecho tanto daño (al país)».

«A cualquiera que desconozca la Constitución, cree gobiernos paralelos y promueva desde la diplomacia parlamentaria en el mundo, como España, imponer planteamientos por encima de nuestra autodeterminación», agregó.

A juicio de Medina, eso es «algo insólito».

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LO SOLICITA

Desde mediados de 2023, la parlamentaria oficialista ha estado insistiendo en ese planteamiento, a pesar de que la Constitución establece que ningún venezolano puede ser despojado de su nacionalidad.

«Hay un grupo de gente que quiere que la Constitución tenga reformas importantes. Que esas conductas criminales de estos personajes signifique la pérdida de la nacionalidad. Eso se está evaluando», aseveró la legisladora en julio del año pasado, refiriéndose a opositores como Juan Guaidó y Leopoldo López.

Medina opinó que esos opositores «rompieron los lazos espirituales de los ciudadanos con su patria». «¿Qué ha hecho Guaidó? ¿Julio Borges qué ha hecho? ¿Leopoldo López?», preguntó en aquella ocasión.

Luego, en agosto de 2023, reiteró tal planteamiento para remover la nacionalidad venezolana a quienes sean acusados de «traición a la patria».

«Un grupo decidió optar por la violencia. A quién se le ocurre pedir invasiones, entregar la soberanía, los recursos, burlarse de la autodeterminación de la nacionalidad. Si nosotros nos tomásemos el tiempo de evaluar todo lo que han hecho estos personajes, evidentemente eso es traición a la patria», añadió.

No obstante, a pesar de su insistencia, tal propuesta no ha trascendido en la AN 2020.