Ecarri quiere estar en el diálogo de México: El chavismo y el G4 "no representan a la mayoría"

Antonio Ecarri, presidente de Alianza Lápiz, anunció este lunes, 17 de enero, que solicitarán una reunión con la delegación noruega del diálogo de México. En ese sentido, consideró que los “independientes” también deben participar en las negociaciones entre el G4 y el chavismo.

Durante una rueda de prensa, Ecarri se han comunicado con los representantes internacionales y los facilitadores del diálogo. Durante estas conversaciones, aseguró desde el 21 de noviembre hay actores políticos “nuevos y emergentes” con legitimidad para “sentarse en México”.

“Vamos a solicitar una reunión con los mediadores de Noruega porque nosotros queremos participar activamente y con propuestas de blanco y negro con los diálogos entre el gobierno y la oposición. Los independientes también queremos tener una representación”, dijo Ecarri.

Ecarri subrayó que los independientes también quieren “ser facilitadores de acuerdo” en el diálogo en México. “Nosotros creemos en una reforma electoral importante en Venezuela; el sistema no representa la proporcionalidad de los venezolanos”, añadió.

"EL G4 NO NOS REPRESENTA"

El excandidato por la Alcaldía de Libertador aseguró que Alianza Lápiz no se siente representada por el G4. “Tenemos más legitimidad mucho más que otros sentarnos en México”, ratificó Ecarri.

“Nadie se puede legitimar, ni tampoco la Alianza del Lápiz pretendemos representar a todo el mundo. Debe estar la mayor cantidad de sectores y de factores en esa mesa de negociación porque el gobierno y el G4 no representan a la mayoría de los venezolanos”, acotó.

Ecarri insistió que la polarización quedó atrás en Venezuela y que el país no se divide entre los seguidores del G4 y el chavismo. “En Venezuela no hay dos grupos; eso es falso, eso lo vimos en las elecciones de noviembre. No hay dos grupos nada más”, concluyó.