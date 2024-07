﻿ Edmundo González desmiente al chavismo: "No sufro de una enfermedad terminal, tengo resfriado"

El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, desmintió que tenga cáncer como lo publicó el chavista y conductor del programa Zurda Konducta, Pedro Carvajalino.

«Carvajalino te volviste a equivocar, no sufro de ninguna enfermedad terminal, solo tengo manchas en la piel que son producto de la fragilidad capilar. Eso mismo no pueden decir los que le han metido la mano al erario público, esas manchas si no se quitan, por todo eso es que el 28 de julio vamos a ganar», indicó en sus redes.

En ese sentido, el opositor explicó el motivo por el que no pudo asistir a la actividad en Guanare.

«Comienza un día movido porque tengo un cuadro de resfriado que me impidió asistir a la concentración, movilización y caravana en Guanare, acompañando a María Corina Machado», comentó.

Por otra parte, Edmundo González rechazó la «detención arbitraria» de Milciades Ávila, jefe de seguridad de María Corina Machado.

#17Jul | El candidato presidencial de la Unidad, Edmundo González, informa que tuvo que cancelar su visita al estado Portuguesa por un «cuadro de resfriado» y desmiente al chavismo que padece de algún tipo de cáncer. Video: @EdmundoGU pic.twitter.com/esmq0SZXqj — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 17, 2024

EDMUNDO GONZÁLEZ HABLÓ SOBRE POLÉMICA PALABRA «DECRÉPITO» QUE HAN DICHO EN ACTOS DEL CHAVISMO

Edmundo González habló sobre la polémica por la palabra «decrépito», que le han dedicado en varios actos del chavismo.

Tras ser preguntado al respecto, González no le dio gran importancia a que Nicolás Maduro lo llamara «viejo decrépito». «Le diría que revise el calendario de malas palabras y groserías para que me llame decrépito otra vez», afirmó el candidato.

Además sostuvo que le falta «altura» a la política venezolana. «Hay que subir el tono del diálogo», acotó González en una rueda de prensa después de una reunión en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

A pesar de esta clase de insultos, González insistió en que está dispuesto a conversar con el chavismo para una transición democrática. «Es la base de la tranquilidad y la normalidad. Si hay que dialogar con quien sea, lo haremos», apuntó.