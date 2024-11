El caso de Emilia, la monita de El Ávila que lleva varios días desaparecida

Los montañistas que subían el parque nacional El Ávila estaban acostumbrados a ver a Emilia, una mona capuchino, junto al guardaparques La Julia. Sin embargo, desapareció hace varios días y crece la preocupación.

Emilia lleva varios años haciendo vida en este guardaparques y estaba acostumbrada a tratar con humanos. Desde el martes se desconoce su paradero y sus cuidadores temen por su vida.

La última persona que la vio fue una señora, quien afirmó que Emilia estaba detrás de la casa del guardaparques, según el portal Todos Ahora. Luego desapareció sin dejar rastro o hacer algún ruido.

Los cuidadores de Emilia todavía no han elevado el caso hasta las autoridades. Hasta el momento, se han limitado a difundir la información en redes sociales y pidiendo el apoyo de los visitantes.

¿DÓNDE ESTÁ EMILIA?

Actualmente hay varias teorías sobre el paradero de Emilia. Una de ellas es que se haya perdido, por lo que los cuidadores la están buscando en la subida a El Edén y Las Brujas, zonas que se encuentran más arriba de La Julia.

Otra de las hipótesis es que Emilia se haya ido con una de las manadas de monos salvajes que habitan El Ávila. No obstante, los cuidadores temen que no sea así, puesto que ella está acostumbrada a los humanos y porque no vieron otros especímenes en la zona.

La principal preocupación es que Emilia haya sido secuestrada por un humano y la tenga en cautiverio. La mona creció en esta zona turística en libertad, por lo que es un gran riesgo para su salud estar encerrada en unna jaula.

Emilia llegó a La Julia cuando era apenas un bebé y se convirtió en uno de los principales atractivos del lugar. Los montañistas suelen tomarse fotos con ella y darle comida.