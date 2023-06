El comentario de Capriles sobre María Corina Machado del que todos hablan: «Ella le habla a un estrato alto del país»

El candidato a elecciones primarias, Henrique Capriles, expresó su inconformidad con que el CNE no organice las elecciones primarias. A su juicio, se privarán a las comunidades más humildes de acceder a la votación.

Además, durante una entrevista con Efecto Cocuyo, decidió definir a sus contrincantes en el proceso que realiza la oposición previsto para el 22 de octubre.

María Corina: le habla a un estrato alto del país, mi causa son los pobres y la clase media lastimada y golpeada.

Benjamín Rausseo, «El Conde»: lo tengo por comediante.

Carlos Prosperi: fue candidato por gobernador en Guárico, es el candidato de Acción Democrática y creo que está haciendo un esfuerzo por reunificar su partido.

Tamara Adrián: asume una posición valiente en un país que muchas veces es conservador.

Cesar Pérez Vivas: creo que está en la búsqueda de reunificar a la familia socialcristiana.

Roberto Enríquez: creo que está también en la misma que Pérez Vivas.

Delsa Solórzano: la tengo como diputada, la verdad estoy sorprendido por ese paso que dio.

Sin embargo, Capriles consideró que él sigue siendo la mejor opción para liderar un cambio político en Venezuela.

«Nosotros conocemos muy bien a los venezolanos. No es improvisar. La Venezuela que viene va a requerir de la experiencia para poder conducir el barco, no dar un salto al vacío. Chávez fue un gran salto al vacío. Nadie mejor que yo sabe cómo ganarle al Gobierno. Hay que darle un nocaut electoral, pero también hay que ponerles un costo de salida que no sea imposible», dijo.

El candidato por Primero Justicia resaltó que por su mismo liderazgo ha recibido ataques constantes por parte del Gobierno. «Lo de Diosdado Cabello conmigo ya raya en lo personal y es consecuencia de su derrota en Miranda. Él piensa que la derrota en Miranda le costó la presidencia. Yo creo que eso no le costó la presidencia, él ha fracasado por todos los cargos públicos por los que ha pasado. El otro derrotado fue Elías Jaua, con todos los recursos del Estado».

LAS PRIMARIAS

Sobre si el Consejo Nacional Electoral va a tener la posibilidad de alterar los resultados, Henrique Capriles destacó que eso es falso.

«La alteración de los resultados en Venezuela no es la logística del uso de la máquina, es cuando no están testigos, es cuando se deja la mesa sola y se cometen todo tipo de abuso, es cuando te sacan al testigo a punta de pistola, es donde tienes un Plan República en algunas escuelas completamente parcializado, que hace caso omiso a cualquier abuso, al voto asistido, pero ese no es el escenario en unas primarias», dijo.

«La primaria sin CNE va a ser un proceso VIP. No va a fortalecer lo que nos interesa. Aquí el interés no es quién es el jefe de la oposición, sino cómo cambiamos esta tragedia de Gobierno para que los venezolanos pensemos que puede haber una recuperación económica y social», añadió.

Cuando le preguntaron sobre errores que ha cometido la oposición en el pasado, Capriles consideró que la abstención no puede volver a ser el camino. «Con la abstención no vamos a lograr absolutamente nada».

«En Venezuela existen las condiciones para ganar por nocaut y que para Maduro sea imposible la opción de no entregar a la mayoría que se expresó. En 2013 fue un resultado parejo y en ese escenario ya sabemos lo que pasa», aclaró.

Asimismo, Capriles se permitió hablar sobre sus primeras acciones si ganara las elecciones presidenciales en 2024. «Si llegara a Miraflores subiría de inmediato los sueldos y pensiones con los ingresos petroleros. Atendería tres temas, alimentación, salud y seguridad».

¿MATRIMONIO IGUALITARIO?

Yo soy un defensor del amor. No soy una persona con prejuicios, yo creo que esa es una discusión que debe dar la sociedad venezolana, que sean escuchados todos los sectores, pero sin duda alguna, creo en una sociedad con igualdad de oportunidades en todo punto de vista. El matrimonio igualitario no le hace daño a nadie. No sé si la sociedad está lista para esa discusión, pero es un debate que hay que darlo

¿ABORTO SEGURO?

Hay que oír a las mujeres. Mientras que el aborto no sea un método anticonceptivo también forma parte del debate que hay que dar. Son temas que generan polémica, pero no podemos eludir el debate. Ojo, en un país que está abrumado económicamente y socialmente, algunas personas en estos momentos lo que están concentrados es en poder comer, pero creo que podemos trabajar en las dos cosas. Tomar decisiones.

¿CON QUIÉN DEL GOBIERNO TRABAJARÍA EN CASO DE SER ELECTO PRESIDENTE?

Con ninguno, de los que están en el Gobierno se tienen que ir todos. No vamos a hacer lo que hizo Maduro con los partidos políticos de ilegalizarlos, confiscarlos o perseguirlos. Pero yo no voy a gobernar con ninguno de los que están con Maduro.

Para finalizar, Capriles abordó la crisis que hay dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). «La Fuerza Armada no tiene futuro con Maduro. Hay una cúpula militar que está comprometida en sostener al Gobierno de Maduro, porque les conviene. Pero, esa cúpula militar no es toda la institución castrense. Los soldados están pasando hambre, los soldados no van a dejar de pasar hambre mientras siga Maduro en el poder. Está claro que aquí no va a haber recuperación económica real mientras siga Maduro en el poder», concluyó.