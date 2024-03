﻿ El cuadro que mostró Maduro junto a Jesucristo en sus redes sociales que está dando de que hablar

Nicolás Maduro sorprendió a más de uno en las redes sociales, luego de publicar un cuadro donde aparece junto a Jesucristo; mientras conduce un barco que supuestamente representa a Venezuela.

«Miren este cuadro que me regalaron… Lo tengo desde 2022 aquí en la casa», escribió el mandatario junto a la mencionada imagen en su cuenta de Instagram.

«Siempre con Cristo redentor… Unamos nuestras oraciones por Venezuela», agregó Maduro.

En la pintura, Jesús se encuentra detrás de Maduro, con su mano puesta sobre su hombro izquierdo y la otra en la parte inferior del timón; mientras que el líder chavista va manejando el barco que tiene la inscripción «República Bolivariana de Venezuela», lo que quiere reflejar que el todopoderoso está con él mientras dirige al país.

REACCIONES DIVIDIDAS POR LA PUBLICACIÓN

La publicación rápidamente generó una ola de reacciones, aunque divididas, entre los usuarios.

Muchos de sus seguidores alabaron la pintura y le mandaron mensajes de aliento en su supuesto transitar al frente del gobierno venezolano.

«Amén, amén, amén. Así es Díos contigo y con Venezuela»; «Así es mi querido presidente con Dios todo!!! Y siempre con su protección y bendición»; «Que belleza Dios te bendiga y lo siga guiando en la vida»; «Dios y el hombre son uno presidente»; fueron algunos de los mensajes a favor de la publicación.

Por otra parte, hubo varios que rechazaron la pintura e incluso la tomaron de burla.

«Que bizarro»; «Que retorcido»; «No jod#& no creo que cristo quiere andar con es C%#»; «Es muy real la imagen el barco hundiéndose cómo estás hundiendo el país, y claramente el de atrás no es cristo»; «Dirigiéndote hacia el infierno!»; «Que vas a saber tú de redención si tienes las manos tan llenas de sangre y has ahogado a Venezuela, muy lamentable en la imagen se ve que la estás hundiendo»; escribieron diversos usuarios.