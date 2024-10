El dardo de Jorge Rodríguez a Borrell: «Pon lo que te dé la gana, pero allá»

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, arremetió este martes contra Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, después de que pidió «presión» para solucionar la crisis venezolana.

Rodríguez respondió a Borrell durante la sesión ordinaria del Parlamento. «Lanza la presión que te dé la gana», dijo el diputado chavista, quien también arremetió contra el opositor Edmundo González, asilado en España desde hace varias semanas.

«Nombra a Edmundo González infanto para que sustituya a Felipe no sé cuál, ponlo infanto o ponlo reyezuelo, pon lo que te dé la gana, pero allá», añadió Rodríguez.

De igual forma, el diputado condenó que Borrell y otros voceros europeos hablen sobre la crisis. «En los asuntos de Venezuela no te metes tú, ni tu Unión Europea, ni las Cortes Españolas, ni el gobierno de España», acotó.

BORRELL PIDIÓ «PRESIÓN INTERNACIONAL»

Las críticas de Rodríguez se dieron poco después de que Borrell pidiera «presión internacional» ante la crisis. «La solución a Venezuela no puede ser más que política», agregó el diplomático español.

Igualmente, Borrell recordó que la Unión Europea no considera a Nicolás Maduro presidente electo. «Nosotros no reconocemos que tenga legitimidad democrática. Así lo ha dicho el Parlamento Europeo, no se reconoce.», añadió.

Por otra parte, Borrell adelantó que el Consejo Europeo tendrá un debate el 17 y 18 de octubre sobre Venezuela. «Estoy convencido de que va a salir lo mismo que ya ha salido de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores y del Parlamento Europeo», acotó.

El diplomático se mostró confiado en que el Consejo Europeo decidirá «no reconocer la legitimidad democrática del señor Maduro», a la vez que consideró invitar a Edmundo González a los organismos de la UE.