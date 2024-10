El dardo del exrector Juan Carlos Delpino tras su destitución del CNE

El abogado Juan Carlos Delpino señaló este jueves al gobierno de Maduro tras ser destituido por la Asamblea Nacional electa en el 2020 de su cargo como rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, acusó a Delpino de traición a la patria, asociación para delinquir, homicidio y complicidad con potencias extranjeras. No obstante, el abogado negó que fuera culpable.

«La única asociación delictiva que se puede señalar, sin lugar a equívocos, es la que desgobierna al país que tiene como actores a quienes no gozaron del favor popular», sentenció Delpino en su cuenta de X (Twitter).

Asimismo, Delpino explicó por qué no estuvo presente en la sala donde se totalizaron los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. «Ellos saben que no subí a totalización porque no iba a darse», acotó.

«EL RESULTADO NO LES FAVORECÍA»

Delpino ha criticado en repetidas ocasiones la «falta de transparencia» e «irregularidades» de las elecciones. En esta oportunidad, el abogado dudó de los resultados y del anuncio que dio la victoria a Nicolás Maduro.

«Ellos saben que solo se enseñarían los resultados que se leerían después y también saben qué técnicos internos me admitieron que el resultado no le favorecería a este gang que tiene su epicentro en Miraflores», agregó Delpino.

Voceros del gobierno acusaron en varias ocasiones a Delpino de «conspirar» con la oposición. En tal sentido, este jueves fue destituido de su cargo y, en su lugar, juramentaron a Conrado Pérez Briceño.

La Asamblea Nacional electa en 2020 sostuvo que Delpino incurrió en una «falta absoluta». Tras acusarlo de varios delitos, pidió al Ministerio Público determinar la «responsabilidad política» del abogado.