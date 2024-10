El dardo de María Corina a opositores enfocados en regionales

La líder opositora María Corina Machado criticó este jueves a los opositores que piden pasar la página de las presidenciales del 28 de julio y llaman a la Plataforma Unitaria a enfocarse en las elecciones regionales del próximo año.

Machado habló sobre la crisis postelectoral con el medio La Gran Aldea y sostuvo que la oposición debe mantener la presión sobre los resultados de las presidenciales. «¡Qué le echen bola!», dijo a quienes piden prepararse para las regionales.

«No entienden el país. No están escuchando a los venezolanos. Todas esas iniciativas que buscan lavarle la cara y normalizar a Maduro o dividir a la oposición, no van a funcionar», sentenció Machado.

La dirigente, quien aclaró que «aún no hemos llegado al final», insistió en que «hay una estrategia robusta e integral» que «están cumpliendo». «Nosotros estamos claros en que el objetivo es hacer respetar el resultado del 28 de julio», acotó.

«QUIEREN TIRAR LA TOALLA»

Machado sostuvo que «nadie esperaba» que en 24 horas iban a «probar una victoria apabullante con actas en manos». Aunque reconoció que no puede precisar «cuántos días falta para que Maduro se vaya», afirmó que han logrado «victorias paso tras paso».

«Hay quienes quieren un apaciguamiento total y tirar la toalla. Esos apaciguadores son personas espiritualmente derrotadas que no confían en la fuerza de la gente y por alguna razón sienten que les resulta más seguro o cómodo aceptar el statu quo», dijo.

Por otra parte, Machado calificó de «gravísimo error» que Estados Unidos siga renovando las licencias petroleras y no endurezca las sanciones. «Puede ser que estamos en los últimos días de la campaña electoral estadounidense», analizó.

Machado consideró que la comunidad internacional tiene que hacer «muchísimo más», puesto que «estamos muy lejos de donde necesitamos estar». «Maduro no va a sentarse a negociar hasta que el costo de quedarse sea mayor al costo de largarse», sentenció.