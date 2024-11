El duro mensaje de María Corina sobre la diáspora si no se resuelve la crisis política

La líder opositora, María Corina Machado, alertó el domingo que entre cinco o seis millones de venezolanos estarían planeando irse del país, en caso de que no se solucione la crisis política y social.

Machado habló sobre la situación en Venezuela con el programa Sunday Morning, del medio estadounidense CBS News. En tal sentido, alertó especialmente sobre la crisis migratoria que vive el país.

«Es más grande que Siria y Ucrania. Pero casi el 25% de la población que sigue en Venezuela está pensando en irse. Esto es gigante. Podrían ser 5 o 6 millones de venezolanos dejando el país», dijo.

Hasta la fecha, casi ocho millones de venezolanos han migrado, según las Naciones Unidas. «Es un desastre para nosotros. No quiero que ni uno de ellos se vaya. Quiero que aquellos que se han ido vuelvan», acotó.

Al igual como ha hecho en otras ocasiones, Machado llamó a aumentar la presión internacional contra el gobierno de Maduro. «Es como los secuestradores», dijo la dirigente, quien ha pedido incrementar el «costo» de permanecer en el poder.

«Ellos deben darse cuenta de que las condiciones van a ser peores con cada día que pase. Ese es el símil que deberíamos usar porque nosotros somos rehenes aquí. Lo único que les queda es la represión», agregó Machado.

