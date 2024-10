El exilio de Edmundo González, su permanencia en el país, el mensaje a Lula y Petro: María Corina habló a un año de las primarias

A un año de que los venezolanos eligieran a María Corina Machado como líder de la oposición en elecciones primarias, la dirigente resaltó la importancia de lo ocurrido ese día.

«Ese 22 de octubre fue el primer paso para la resonante victoria que tendría lugar nueve meses más adelante. La demostración de nuestra victoria, con actas en mano y digitalizadas 24 horas después de la elección, fue el segundo paso. Ahora nos toca hacer valer la soberanía popular, para liberar a Venezuela y traer a nuestros hijos de vuelta a casa», dijo a El País.

Asimismo, agradeció a todas las personas que han luchado por lograr un cambio político desde entonces. «Hoy rindo homenaje a todos los héroes que han hecho posible lo que se creía imposible».

ES ABSURDO QUE SIGAN PIDIENDO ACTAS

María Corina Machado calificó como «absurdo» que Gustavo Petro, y Luiz Inácio Lula da Silva sigan pidiendo actas al gobierno de Maduro.

«No hay nada más que esperar, han pasado tres meses. Es absurdo seguir pidiéndole al régimen que entregue unas actas que no va a entregar», expresó Machado en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

Asimismo, recordó que la oposición tiene ejemplares «originales» de las actas y que ya «el mundo las conoce».

«Hay que entender que ese periodo (de pedir la publicación de las actas) se cerró y puedo comprender la posición de los presidentes Petro y Lula en el sentido de tratar de mantener una cierta neutralidad a los efectos de mantener una interlocución con el régimen, pero es que ni siquiera les han atendido el teléfono», añadió.

Ni Colombia, ni Brasil reconocen a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. No obstante, también desconocen a Edmundo González. Para María Corina Machado el momento de actuar es ahora.

«Maduro no va a sentarse a negociar nada hasta que el costo de permanecer en el poder sea más alto que el costo de ceder el poder», señaló.

«Este es el momento en el que el mundo tiene que actuar y en particular Colombia, porque no habrá paz en Colombia mientras exista en Venezuela un sistema no solamente dictatorial, tiránico, sino criminal, que ha convertido nuestro territorio en el santuario de todos estos grupos que desestabilizan Venezuela, Colombia y la región», añadió.

Por otra parte, aseguró que han mantenido contacto con varios gobiernos, incluyendo con el de Petro. “Desde luego que hemos tenido comunicaciones con funcionarios del Gobierno colombiano, como de otros gobiernos de la región y de Europa”.

REPRESIÓN EN VENEZUELA

María Corina afirmó que mientras estos gobiernos se deciden qué hacer, la represión en contra de los venezolanos ha aumentado.

“Hay jóvenes que han sido torturados simplemente por estar en un grupo de WhatsApp o por pasar cerca de una manifestación”, señaló.

Asimismo, calificó al gobierno de Maduro como una «tiranía que ha recurrido al terrorismo de estado», y basó su calificativo en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas.

«El régimen ha convertido a Venezuela en un santuario para grupos armados que desestabilizan a la región», reiteró.

NADIE RECONOCERÁ A MADURO EL 10ENE

Para finalizar, aseguró que nadie reconocerá a Nicolás Maduro el próximo 10 de enero si se juramenta como presidente.

«Ni Edmundo González, en el exilio, ni nadie lo reconocerá, pues siguen firmes en que los resultados de las pasadas elecciones fueron un fraude», acotó.

“Al régimen le salió ‘el tiro por la culata’. Trataron de desmoralizar a los venezolanos, de confundir y pasó todo lo contrario, ellos mismos pusieron en evidencia las pruebas de su extorsión, de su chantaje y eso, además, ha tenido un repudio mundial. Este es un punto que, lejos de debilitarnos, nos ha fortalecido, ha puesto en evidencia el carácter criminal de esta tiranía”, concluyó Machado.