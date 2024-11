El impacto que tendría la Ley Bolívar en el flujo de dólares en el país, según reconocido analista

El socio-director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró que la Ley Bolívar, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, podría ejercer un efecto directo en el flujo de dólares en Venezuela, en el caso que dé paso a mayores sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

«Esa ley no es un cambio, ratifica lo que hay, pero a mí me preocupa algo: que lo conviertas en ley. No es lo mismo un decreto presidencial que una ley», advirtió Oliveros a Román Lozinski.

Lo otro, dice el analista, es que «pareciera que te dijera ‘aquí está este marco, se tiene que negociar’. A partir de allí, eso puede empeorar o mejorar».

Con base en la Ley Bolívar, menciona que, «si tú tienes mayor presión en términos de sanciones, tiene un efecto directo en el flujo de dólares».

El lunes pasado, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó la Ley Bolívar, que prohíbe a agencias federales sostener operaciones comerciales con cualquier persona o empresa relacionada con Nicolás Maduro.

La legislación, para la «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela», complementa las sanciones existentes contra el Gobierno de Maduro.

INTERVENCIÓN CAMBIARIA

Por otro lado, Asdrúbal Oliveros se refirió a la intervención cambiaria que llevó a cabo el Banco Central de Venezuela esta semana para contener la demanda de divisas.

«Era lógico que el Gobierno, desde su visión, iba a hacer lo posible para corregir el problema cambiario», consideró.

Recordó que hasta hace pocas semanas, el tipo de cambio oficial estaba en 36 bolívares y ahora en 46, lo que se traduce en una depreciación de 20%. A su juicio, existe un problema estructural y de desconfianza en la moneda nacional, además de desequilibrio, donde únicamente el sector público genera divisas.

«Tenemos una oportunidad de oro para modificar el sistema cambiario. Hay que hacer un rediseño del tema cambiario», sugirió.