El mensaje con el que Maduro culpa a EEUU de no cumplir con «los acuerdos» tras reimposición de sanciones

Nicolás Maduro acusó este sábado al gobierno de Estados Unidos de no cumplir con los acuerdos que firmaron entre ambos para que se dé un levantamiento de sanciones a cambio de condiciones electorales para unos comicios transparentes, luego que Washington decidiera no renovar la licencia 44 que permitía operaciones con el gas y petróleo de Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter (X), Maduro precisó que su administración cumplió «plenamente cada uno de los compromisos conversados con el gobierno estadounidense».

«Nuestra palabra es de honor en Bolívar, en Antonio José de Sucre y en Chávez. Somos los que cumplimos con voluntad máxima por la defensa del pueblo venezolano, el derecho a la independencia y la paz», indicó.

Asimismo, precisó que gobierno estadounidense «ha incumplido sus compromisos en relación al levantamiento de todas las sanciones criminales en contra de la sociedad y economía de Venezuela».

TRABAS A LA OPOSICIÓN

Pese a las afirmaciones de Maduro de cumplir con garantías electorales, a la oposición venezolana se le han puesto múltiples trabas para inscribir su candidato. El chavismo ha alegado que María Corina Machado no podía hacerlo por la inhabilitación que ratificó el TSJ.

Sin embargo, con el caso de su sustituta, Corina Yoris, ha sido distinto. Las autoridades venezolanas no han explicado por qué no se le permitió inscribirse pese a no tener impedimentos.

Esto ocurrió en un contexto donde la Casa Blanca reclamaba que a la Plataforma Unitaria se le permitiera escoger a su abanderado.

Otro de los puntos era la liberación de los presos políticos. En contraste, el chavismo recrudeció su política de persecución contra opositores al detener a varios dirigentes, como es el caso de Dignora Hernández y Henry Alviarez, por mencionar algunos. Los vincularon con los supuestos planes para atentar contra Maduro.