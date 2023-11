El mensaje de Padrino López: La disputa con Guyana «no es una guerra armada, por ahora»

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó las más recientes provocaciones del presidente de Guyana en el Esequibo.

López pidió la participación de todos los venezolanos, para condenar la incursión del Ejército de Guyana en la zona en reclamación. «Lo hemos dicho muy claro, es un tema que no corresponde a un partido político, sino que le corresponde a todos los venezolanos».

«Por esto estoy empeñado en pedirle a todos a que salgan a votar. Esta no es una guerra armada, por ahora«, acotó.

Asimismo, reiteró su cuestionamiento a la incursión del presidente Irfaan Ali en el Esequibo.

«Yo veo por allá, en el territorio que estamos reclamando, a un presidente uniformándose de campaña. Lo vimos provocando y diciendo que está convocando al Comando Sur a dirimir esta controversia«, declaró.

Vladimir Padrino López: «Esto no es una guerra armada, por ahora, veo a un presidente vistiendo uniforme militar en Kaikan, provocando y diciendo que esta convocando al Comando Sur a dirimir esta controversía, no es así.»

«Con esas formas de guapetón de barrio no es que vamos a resolver este asunto. No es así, se lo digo al presidente de Guyana, no es convocando al Comando Sur a establecer una base de operaciones en ese territorio», concluyó López.

GUAYANA IZÓ SU BANDERA EN EL ESEQUIBO

El presidente de Guyana lideró una incursión por el Esequibo de las Fuerzas Armadas de su país e izó una bandera en lo alto de una montaña, a menos de un kilómetro de Venezuela.

El mandatario estuvo acompañado de las Fuerzas Armadas de su país, quienes acudieron a lo alto de la serranía de Pacaraima en helicóptero.

Irfaan Ali iza la bandera de Guyana en una montaña de 670 mt de altura en la Serranía de Pacaraima, Territorio Esequibo, muy cerca del límite de facto

«La Policía de Guyana está activa y veremos un mayor activismo por parte de la Fuerza de Policía de Guyana para garantizar que la inteligencia sea óptima», dijo el presidente.

De esta forma, dejó claro una vez más que están dispuestos a defender el Esequibo y que no están interesados en los diálogos propuestos por el chavismo.

«No damos nada por sentado. Por eso es que nuestra estrategia general es que no hay nada de que alarmarse. No hay absolutamente nada que temer. Estamos haciendo todo de acuerdo con las directrices internacionales, y creemos que Venezuela no actuará imprudentemente», dijo el presidente de Guyana desde el Esequibo.