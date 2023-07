El mensaje detrás de la inhabilitación de María Corina, según Capriles: «La golpean a ella, pero también a mí»

El precandidato presidencial Henrique Capriles señaló que la dirigencia opositora debe estar preparada para el escenario adverso que tendrán que enfrentar entre inhabilitaciones y «amenazas».

El opositor reconoció que la persona que ha venido liderando la primaria, de acuerdo a los estudios de opinión, es María Corina Machado, pero «ella fue inhabilitada por la dictadura».

«Esa inhabilitación de María Corina Machado no solamente la dirigieron hacía ella. Detrás de eso hay un mensaje que no puedo ignorar, eso también es conmigo, contra la primaria, en contra de todo el que quiere que nuestro país tenga un cambio, la golpean a ella, pero también me golpean a mí», indicó.

En este sentido, recordó que en su caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se anulara su inhabilitación. «Es obvio que el dictador dice que cualquier candidato que tenga algún tipo de opción se inhabilita», dijo.

CAPRILES Y EL DEBATE EN LA OPOSICIÓN

Con respecto a su ausencia en el debate que se realizará esta semana en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Henrique Capriles decidió responder:

«¿Ustedes creen que en este momento de inhabilitaciones y que quieren eliminar las primarias, la oposición tiene que estar pensando en ir a debatir entre sí misma? Es decir que la respuesta de todos los ataques de la dictadura es ponernos a debatir entre nosotros. Es marcar las diferencias entre nosotros. Esta no es la elección del 2012, en ese año no había ningún candidato inhabilitado. Era un panorama completamente distinto. Éramos candidatos habilitados en medios de comunicación, trabajando unidos con el objetivo de cambiar este Gobierno», añadió.

«Entendamos que si estamos enfrentando a una dictadura las reglas no las ponemos nosotros. Estamos jugando contra una dictadura con las reglas que pone la dictadura, por eso es una dictadura», prosiguió.

Para finalizar, se pronunció acerca de la campaña emprendida por un dirigente político en contra de las primarias.

«Un individuo de apellido Ratti o Rata, creo que es lo mismo. Se presentó hoy en el Tribunal Supremo de Justicia que controla Maduro para ir en contra de la primaria. Yo no sé si este responde a órdenes de Diosdado Cabello o de Jorge Rodríguez. Lo que es cierto es que este es otro ataque en contra de los que queremos cambio en este país», concluyó Capriles.