¿El país se arregló? El inesperado dato que reveló un estudio sobre la situación económica de los venezolanos

La firma Anova Policy Research publicó su último estudio en el que se revelan datos sobre la situación económica venezolana y tratan de dar respuesta a la pregunta que muchos se hacen: ¿Venezuela se arregló?

"Luego de ocho años de recesión, Venezuela muestra señales de recuperación parcial en ciertas (limitadas) capas de su maltrecho tejido productivo. Este 'renacer' de las actividades de comercio; y servicios fortalecen percepción de una recuperación en los niveles bienestar de la población", acotó el economista y jefe de la firma, Omar Zambrano en su cuenta en Twitter.

Destacó que los ingresos promedio están aumentando y hay evidente mayor disponibilidad de bienes y servicios en los anaqueles. Pero, ¿Se traduce esto en mayor consumo para toda la población?, se cuestionó.

Ante esto, Zambrano, sostuvo que hay barreras estructurales para participar de los beneficios de la recuperación: "1- Poca gente participa en el mercado laboral. 2- Salarios privados creciendo pero bajos. 3- Salarios públicos en niveles precarios. 4- Remesas compensan solo a algunos. 5- Pocos tienen ahorros en dólares".

"El método evalúa el comportamiento de la población en 10 grupos de igual tamaño, ordenados de forma ascendente. El decil 1=más pobre y decil 10= más rico. El primer gráfico muestra la tasa de crecimiento del ingreso en dólares de cada decil entre 2020 y 2021. Los resultados destacan: 1- Los tres deciles + pobres (deciles 1-3) tienen tasas de crecimiento negativas o cercanas a cero; lo cual significa que, en términos absolutos, el 30% más pobre de la población no mejoró sus ingresos en el periodo de estudio: Si eres pobre te fue mal", comentó.

VENEZUELA SE ESTÁ ARREGLANDO, PERO NO PARA TODOS

Por otro lado agregó que las tasas de crecimiento son progresivamente mayores a medida que se avanza a lo largo de la distribución; es decir, "cada decil de la distribución experimentó una tasa de crecimiento superior al decil inmediatamente anterior: A más ingreso, mejor resultado".

"Solo el 10% más rico de la población mejoró su posición relativa, el resto perdió terreno. Venezuela se arregló, sí, pero solo para el 10% superior", afirmó.

Con respecto a estos datos, Zambrano expuso que a pesar de que los ingresos per cápita promedio de los venezolanos en dólares aumentaron aproximadamente 65% entre 2020 y 2021; "este crecimiento no favoreció por igual a todos los estratos de la población. Venezuela se está arreglando, pero no para todos".

"Las brechas de bienestar resultan ya notorias. La dualidad actual de la economía venezolana se expresa en islas urbanas de dinamismo consumo que coexisten con segmentos que viven en condiciones de vida precarias o altamente vulnerables", consideró.