¿El país se arregló? Especialistas hacen una "radiografía" sobre la realidad económica

¿Venezuela se arregló? Esta fue la interrogante que respondieron este martes distintos especialistas sobre la realidad que vive el país en materia económica y las proyecciones para este año 2022 que inició con la salida de proceso de hiperinflación.

El economista Luis Oliveros consideró que para nada Venezuela se arregló. "A mí me parece la frase hasta bastante burlística y desacertada", dijo.

"El país sigue teniendo innumerables problemas. Esta es una economía que según Maduro creció 4% el año pasado; pero no tenemos forma de verlo porque no han publicado ninguna cifra. Pero, en caso de que sea así, es una economía que había caído 76% hasta 2020 y con ese crecimiento de 4%, hizo que la caída pasara a 75%. Es decir, que una economía que haya caído 75% entre 2013 y 2021 no se ha arreglado nada", comentó.

Ahora bien, durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, sostuvo que "hay buenas noticias" y es que Venezuela tenía siete años que no crecía; además, salió de la hiperinflación.

"El país está dolarizado en buena parte de sus transacciones y eso ayudó a realizar muchas cosas en la economía. También, hay un crecimiento en algunos sectores (...) pero no le puedes decir a un pensionado o a un trabajador público que Venezuela se arregló; aunque ciertamente las perspectivas hoy son mejores", manifestó.

Sin embargo, aclaró que "no hay una política económica en Venezuela que tu puedas decir que gracias a eso están ocurriendo estas mejoras; al contrario, gracias a que el gobierno dejó de aplicar los controles y meterse en la economía, dejó que la empresa privada trabajara".

"El sector privado es quien le está poniendo el pecho y está llevando sobre sus hombro buena parte del peso económico del país", sentenció.

A su juicio, el 2022 se afronta desde el punto de vista económico "mejor" que los años anteriores.

¿FUE UN BUEN AÑO PARA LA INDUSTRIA EN VENEZUELA?

Luigi Pisella, presidente de Conindustria, aseguró que la industria creció y "produjo más con respecto a 2020, que fue un año donde prácticamente estuvimos detenidos. Además, entraron las remesas y generó un mejoramiento en el poder adquisitivo de la gente".

De igual forma, apuntó que la dolarización favoreció el crédito, el marcaje y los salarios de los trabajadores.

"Otro de los factores que ayudó a la industria es la inversión que hicimos a nivel de capital de trabajo. Crecimos de 21% de la capacidad instalada a 23%. ¿Eso es bueno? Evidentemente no, al compararlo con países de América Latina", expresó.

¿Esto es sostenible en el tiempo? Pisella destacó que dependerá de que se apliquen los correctivos que se han propuesto y están en la mesa. "Hay que recuperar el poder adquisitivo de la gente para que esto fluya y se recupera con actividad comercial y con producción", dijo.

FEDECÁMARAS: "NO HUBO NINGUNA POLÍTICA PÚBLICA DE ESTÍMULO"

Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, tildó de "un poco cínico" la frase que Venezuela se arregló; "y no solo en lo económico".

"Ojalá tuviéramos las cifras para saber realmente a qué se debió la estabilización. Pensamos que la recuperación entre el 2021 y el 2020 es que tuvimos más flexibilización y más capacidad de trabajar que cuando comenzó la pandemia", agregó.

Afirmó que un elemento fundamental de la recuperación del país se debe a la microeconomía; "porque no hubo ninguna política pública de estímulo ni a la oferta ni a la demanda que se puede decir que desató la fuerza del mercado".

¿EL PAÍS SE ARREGLÓ, UN CHISTE PARA EL CIUDADANO?

El sociólogo Ramón Piñango recalcó que si a un venezolano en la calle le dicen que el país se arregló, van a tener dos versiones. "Una es que es un chiste y la otra es una molestia porque ¿para quién se arregló? Según las cifras estamos un poquito mejor, pero hay que ver si esto se estabiliza efectivamente".

"La gente está pasando trabajo y grave. Sé de personas que con la pandemia necesitan hacerse la PCR y no pudieron porque les cobraban 40 dólares; y hablamos de personas de clase media, imagínate sectores de menos ingresos", acotó.

Además, señaló que la dolarización es informal. "Hay que hacer un gran esfuerzo para conseguir efectivo".