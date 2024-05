El papel que jugará la FANB si hay un «cambio político» después del 28J, según Enrique Márquez

El candidato presidencial por Centrados, Enrique Márquez, aseguró este domingo que si el 28 de julio hay un cambio político en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estará «del lado del pueblo» y a la vez jugará «un papel preponderante» en el próximo gobierno.

«Si hay un cambio político, la Fuerza Armada, estará al lado del pueblo, como tiene que estar. No creo que pierda su institucionalidad en un momento como este, al contrario. Además creo que la Fuerza Armada tiene interés que Venezuela transite por un rumbo diferente», indicó en el programa Abriendo Puertas de Venevisión.

Según el exrector del CNE, la institución jugará en el próximo gobierno «un papel preponderante, importante y principal». Argumenta que en un gobierno de unidad nacional, «la Fuerza Armada tiene su papel y tiene un papel importantísimo. Yo en lo personal no creo en idealizar a la FANB, no puede tener ideología ni partidismos».

"Si hay un cambio político como va a ser la FANB tiene que colocarse del lado del pueblo" Si creo que tiene un gran papel no creemos en la exclusión de nadie, yo en lo personal no creo en idealizar a la FANB, no puede tener ideología" @enriquemarquezp candidato presidencial pic.twitter.com/ZMJPSblz0b — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 26, 2024

ESCÉPTICO ANTE UNA SUSPENSIÓN DE ELECCIONES

Por otro lado, Enrique Márquez se mostró escéptico con que las elecciones presidenciales se suspendan. Aún así, cree que de darse, sería algo muy malo para el país.

«Yo no creo en eso, yo creo que eso sería muy malo para el país y yo desaconsejaría ese camino. Yo le aconsejaría al presidente que no escuche esas voces. Que escuche la voz de los venezolanos, que quieren cambiar», instó.

El dirigente político aseveró que aunque Nicolás Maduro es su adversario, él lo trata «con respeto».

«Por supuesto que señalo los grandes problemas de su gestión, y lo que ha generado para mi pueblo, para el pueblo de mi patria. Por supuesto que lo digo, pero yo no lo tomo personalmente con él. Ese caso es muy importante, que todos entendamos que hay que cambiar esos códigos. Ya basta de insultos, yo por lo menos no uso adjetivos. No es mi estilo personal, yo no creo en la descalificación», profundizó.

Finalmente, envió un mensaje a quienes han criticado su candidatura. «Tenía derecho a inscribirme, lo hice a última hora, no fue improvisado. Veníamos preparando nuestra candidatura».

En vista de ello, consideró que lo más importante «es que no soy un arribista en la política, tengo 42 años en la política».