El toma y dame entre Carla Angola y Carlos Prosperi tras polémica entrevista que se hizo viral

El candidato presidencial de Acción Democrática (AD), Carlos Prosperi, ofreció esta semana una entrevista a la periodista Carla Angola en EVTV, que resultó polémica por los diversos temas abordados, entre ellos Monómeros, el caso del empresario Raúl Gorrín, la negociación entre partidos opositores para elegir a un aspirante por consenso y si Nicolás Maduro es un «tirano» o no.

Tras la entrevista, la comunicadora decidió publicar en sus redes sociales fragmentos de la conversación con diversos titulares. Mismos que fueron criticados por el propio Prosperi en Twitter y provocó un toma y dame entre ambos.

«El candidato de AD sudó cuando le pregunté por Monómeros y Gorrín. ¿Van a participar o no los alacranes en las primarias opositoras?», fue el mensaje colocado por Carla Angola.

Ante esto, el opositor decidió responder: «Hola querida Carla que triste esa postura, bueno me imagino lo haces debido a tu simpatía con un ala de la ultraderecha republicana. Quien por cierto, no respetando las leyes, incitó a asaltar el congreso».

«Definitivamente, el mundo está cómo está por ese tipo de posturas tan extremistas y radicales», expresó Prosperi.

LA RESPUESTA DE CARLA ANGOLA

Sin embargo, la periodista no se quedó callada y le envió un contundente mensaje al dirigente político de AD.

«Es obvio que escribió este tuit como respuesta a la adversa reacción popular en redes que tuvieron algunas de las ideas que usted eligió compartir en nuestra entrevista. Lo de ‘alacrán’ en mi tuit imagino que se lo tomó para usted, pero en verdad era una referencia a una de las preguntas que le hice justo en ese segmento», señaló.

En ese sentido, Angola invitó al opositor a ver de nuevo la entrevista para poder opinar. Además, indicó que le «extraña» el tono en que escribió su mensaje en Twitter, «uno que en lo absoluto me ofende por cierto».

«Digo que me extraña porque después de nuestra conversación al aire salió muy tranquilo y satisfecho con su participación. No lucía incómodo ni mucho menos, tanto que intercambiamos puntos de vista en un ambiente sin duda muy cordial. Lo que la gente concluyó de sus reflexiones en este diálogo nuestro, no debería descargarlo ni pagarlo con la periodista. Quizás deba ser algo que amerita más bien, una profunda reflexión suya sobre lo que realmente está esperando Venezuela de sus líderes. Un abrazo. Bienvenido siempre», comentó.