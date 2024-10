El toma y dame entre Maduro y José Guerra: Lo tildó de «conspirador» y así le respondió el opositor

Nicolás Maduro calificó este lunes al economista José Guerra como un «conspirador» que saca cifras «paralelas» a las publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

«Tiene una especie de Observatorio Venezolano de Economía que ahora intenta ser el Banco Central de Venezuela paralelo, él saca las cifras que le da la gana porque vive cómodo afuera con lo que se robó en Primero Justicia», afirmó Maduro.

Asimismo, lo acusó de haber conspirado desde hace años. «Él, que trabajó en una época desde la izquierda revolucionaria como infiltrado en una organización que llamaban ‘Tendencia Revolucionaria’ y después terminó siendo vocero de la extrema derecha», dijo durante su programa televisivo.

Además, desmeritó las cifras económicas que ha dado a conocer Guerra sobre la situación en el país. “Quieren meterse con el ambiente positivo que hemos logrado con trabajo, no lo vamos a permitir, va viento en popa la derrota total de la inflación”.

Pdte @NicolasMaduro denunció campaña para desestabilizar la economía nacional por parte del opositor del partido político Primero Justicia, Luís Guerra.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE GUERRA

José Guerra no tardó en responder y desmentir las declaraciones de Nicolás Maduro en un video compartido en sus redes sociales.

«Usted hoy me ha difamado, me ha acusado de corrupto, cosa totalmente falsa. Trabajé durante 25 años en el Banco Central, todo lo que tengo, y lo que he hecho es por mi trabajo, yo no sé si usted puede decir lo mismo”, expresó.

Asimismo, retó a Nicolás Maduro a que intentara comprobar cualquier tipo de corrupción durante su gestión pública.

«Mande al Sebin a revisar mi expediente del Banco Central, las evaluaciones durante 25 años, número uno en casi todos los años en los distintos departamentos en los que trabajé, he vivido de mi trabajo, lo que tengo es por mi trabajo», reiteró.

Economista José Guerra responde a las acusaciones de Maduro y le exige respeto- 'Toda mi vida he vivido de mi trabajo. No se si usted pueda decir lo mismo'.'Usted y su gobierno destruyeron al BCV, escondieron y manipulan las cifras'

Además, defendió el trabajo que viene haciendo y rechazó que el gobierno de Maduro no publique las cifras en el tiempo que corresponde.

«Usted me acusa de que estamos usurpando las funciones del Banco Central, usted y su gobierno destruyeron el BCV, escondieron las cifras, manipulan las cifra, y hemos hecho un trabajo técnico para proveer al país de datos y cifras que hoy no se produce”, continuó.

“Vivo de mi trabajo, todavía a mi edad estoy trabajando, porque el exilio es lo más duro y difícil que una persona puede enfrentar. Usted tiene mucho poder, tiene todo el poder, pero jamás voy a aceptar que basado en ese poder usted difame a un hombre honesto y que le ha dedicado su vida al país, sí milité en la izquierda y soy un hombre de progreso, fui a Cuba y de ahí llegué con una mentalidad crítica para cuestionar un gobierno totalitario, a un dictador como Fidel Castro, y todo el entorno que giraba en torno a él. Respete señor presidente”, finalizó.