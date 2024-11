El video del presidente de Fedeindustria que se viraliza: «Ingreso mensual de los venezolanos va entre 200 y 2.000 dólares»

El presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, aseguró que en la actualidad ningún trabajador en Venezuela gana menos de 200 dólares mensuales.

“No hay nadie que gane menos de 200 dólares mensuales en Venezuela, eso no existe. Nadie te va a trabajar por menos de eso. El que diga que gana 3 dólares no va a trabajar, porque no puede ir a agarrar un transporte público y no va a ir allá a trabajar todo un mes por tres dólares, no sean mentirosos. El que dice eso es un mentiroso”, expresó durante una entrevista con el periodista Michel Caballero.

“Los 200 dólares los gana un obrero, pero otros en distintos niveles ganan de 700 hasta $2.000 mensuales. Un gerente puede ganar $2.000”, añadió.

DIFERENCIA ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Según el empresario, la diferencia salarial entre los sectores público y privado ha disminuido en los últimos meses.

Explicó que los empleados del sector público perciben ingresos cercanos a los 150 dólares, a los que se suman beneficios adicionales.

#Urgente ‼️ El promedio del ingreso mensual de los venezolanos va entre los 200 y hasta 2 mil dólares, así lo afirmó el presidente de Fedeindustria, @orlandocamachof. Lo dijo en HABLANDO CLARO pic.twitter.com/uqjtFNi0j3 — Michel Caballero Palma (@MichelCaballero) November 27, 2024

“Hoy día, la diferencia entre el sector público y el privado se ha venido reduciendo. El sector público puede pagar 150 dólares indexados, pero le da una cesta de comida y transporte, y cuando sumas todo eso le da valor agregado y lo pone a la par. Hoy en día un obrero del sector público quizás pueda superar a uno del sector privado”, dijo.