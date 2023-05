El video viral del Metro de Caracas: Trabajador habría golpeado a un usuario por no pagar su viaje

Un trabajador del Metro de Caracas agredió a un usuario en la estación de Sabana Grande, aparentemente por no pagar su viaje.

A través de redes sociales, trascendió que el usuario ingresó al sistema con una acompañante usando un solo boleto. Cuando el operador del Metro lo llamó por su infracción, el joven se regresó para volver a pasar por el torniquete.

Sin embargo, el trabajador del sistema subterráneo le negó el ingreso al lugar. El video se volvió viral en Twitter, pero se desconoce el día en específico que ocurrió el hecho.

EL VIDEO DEL METRO DE CARACAS

En los videos se aprecia como el operador del Metro no usa técnicas apropiadas para tratar con el público. Por el contrario, trata de amedrentar al usuario con lenguaje soez.

En otro audiovisual, se ve como incluso ambos empiezan a forcejear. Además, en la segunda publicación destaca la presencia de otro operador. En lugar de intentar detener la pelea, se une a la mala actitud de su compañero y trata de amedrentar a los jóvenes.

«La verdad no era la manera en la que ellos se tenían que comportar, incluso el chico se devolvió para poder el pasar con su tarjeta solo y no lo dejaron. Ahí fue que empezó todo. Esos dos operadores del Metro se creen dueños y amos y ahora se crecieron. Me gustaría de verdad que den con ellos, eso no se hace ni mucho menos todo lo que le dijeron y cómo lo golpearon», escribió el usuario @lalogitud.