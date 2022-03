Emiten alerta roja para la captura de “El Conas” por explosión en Palacio de Justicia de Maracaibo

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) emitió este martes una alerta roja para la captura de Oscar Enrique Guzmán Chirinos, alias El Conas, quien habría arrojado un artefacto explosivo en el Palacio de Justicia de Maracaibo, estado Zulia.

De acuerdo a medios locales, Guzmán es el principal sospechoso por el atentado en contra de la sede de los tribunales de Maracaibo. Por lo tanto, las autoridades emitieron una alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para dar con su paradero.

“Hacemos un llamado a la comunidad en general, para que suministre cualquier tipo de información que tenga sobre Oscar Enrique Guzmán Chirinos (30), alias El Conas. Comuníquese con nosotros de manera anónima a través de nuestras redes sociales”, expuso el Cicpc.

De igual forma, el Cicpc advirtió que los destinos a los que se podría desplazar Guzmán son Colombia y Estados Unidos.

SE ATRIBUYÓ EL ATENTADO

Según el medio zuliano Noticia al Día, Guzmán se atribuyó el ataque al Palacio de Justicia, perpetrado el pasado viernes, 25 de marzo. En consecuencia, la justicia emitió una orden de captura y el Cicpc busca dar con su paradero.

En la tarde del viernes, antisociales arrojaron un artefacto explosivo en el Palacio de Justicia de Maracaibo. Las autoridades informaron que el artefacto explosivo detonó en la infraestructura de los tribunales de la capital zuliana.

A pesar de que el artefacto detonó, no había ciudadanos transitando en ese sector, de manera que no provocó lesionados o fallecidos. Solo hubo daños materiales, pero eso no impidió que el Cicpc iniciara las pesquisas para dar con los responsables.