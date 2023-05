¿En Cuba hay democracia? La polémica respuesta de Benjamín Rausseo que está dando de qué hablar

El precandidato presidencial, Benjamín Rausseo, mejor conocido como Er Conde del Guácharo, se volvió tendencia al titubear acerca de la situación política actual en Cuba.

Durante, una entrevista para VPITV, el presentador le hizo una simple pregunta a Rausseo: «¿En Cuba hay democracia?». Ante esto, el abogado y comediante respondió: «No sé, yo no vivo allá».

Ante dicha respuesta, el entrevistador insistió en su pregunta, pero «Er Conde» no quiso ahondar en el tema. «El problema mío es Venezuela. El problema de los cubanos es de los cubanos y el de nosotros es de nosotros», aseguró.

Finalmente, intentó salir de la situación con una de sus ingeniosas frases, con las que ha cautivado a sus seguidores. «¿No puedes con la pata y te vas a llevar el mondongo? Vamos a resolver el problema de Venezuela. Cada quién que se lamba su arepa», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caraota Digital (@caraotadigital)

REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES

«Ya he escuchado esa opinión del Conde del Gūacharo. Él sabe que allá no hay democracia desde hace años porque está preparado y tiene varias profesiones. pero evita manifestar algo que lo pueda perjudicar», escribió uno de sus seguidores

No obstante, otros tuvieron opiniones contrarias: «Últimamente sus repuestas en las entrevistas dan a entender que no es un opositor», dijo el usuario David Gómez.

«A estos politiqueros hay que dejarlos hablar. Es más no hay que preguntarles mucho, Hay que darles un micrófono y sentarse a escucharlos para darse cuenta; no de lo que dicen, sino de aquello de lo cual no quieren hablar, esa es la clave», dijo otro usuario identificado como @AceptaloYya.

Las elecciones primarias de la oposición venezolana son un proceso democrático que busca elegir al candidato o candidata que representará a este sector político en las elecciones presidenciales de 2024. Estos sufragios se realizarán el 22 de octubre de 2023, según anunció la Comisión Nacional de Primarias, integrada por partidos, sindicatos y sociedad civil.

Las primarias son una oportunidad para que los venezolanos expresen su voluntad y apoyen al aspirante que consideren más idóneo para enfrentar a Nicolás Maduro, que podría postularse nuevamente a la presidencia. Entre los precandidatos que han manifestado su interés en participar se encuentran María Corina Machado, Henrique Capriles, Benjamín Rausseo, entre otros.